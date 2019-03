Il maestro del brivido ha annunciato la realizzazione della sua prima serie tv che potrebbe uscire già alla fine del 2020

Dopo sette anni da Dracula 3D, il suo ultimo film uscito al cinema, Dario Argento ha deciso di cimentarsi in qualcosa di nuovo: le serie tv. Il regista lo ha annunciato in un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora, andato in onda su Rai Radio 1.



«Ci stiamo lavorando con gli sceneggiatori, manca un po’ di tempo ancora ma sono contento del risultato. Sarà un film a puntate, per la televisione, composto da otto episodi in tutto» Dario Argento

Dario Argento ha dichiarato che il progetto è ancora in fase di ideazione, ma che sicuramente sarà realizzato per una piattaforma streaming come Netflix o Amazon Prime Video, lasciando intendere quindi che le trattative siano ancora aperte.

Per quanto riguarda il cast, il regista ha deciso che sarà una donna la protagonista principale, un’attrice internazionale, poiché la società che co-produrrà la serie è americana e quindi la serie tv verrà girata in lingua inglese.

Invece per le tempistiche, il regista è stato sempre molto vago, sebbene abbia fatto intendere che la serie potrebbe essere disponibile già alla fine del prossimo anno.

Per Dario Argento, che fra le altre cose collaborerà alla realizzazione del nuovo videogioco Dreadful Bond insieme agli autori italiani di Clod Studio, non è la prima esperienza in televisione. In passato abbiamo visto la serie evento Gli incubi di Dario Argento del 1987 e film-tv come Ti piace Hitchcock nel 2005. Non si può certo dire che il regista non abbia sperimentato.

Fra il cinema, il teatro e la tv sono molti i campi in cui Argento si è cimentato con grande maestria, e di sicuro, per la sua prima vera serie tv non deluderà le aspettative dei suoi fan!