Rita ha svelato la cover ufficiale di “How To Be Lonely” e ha rivelato che il brano è stato co-scritto con Lewis Capaldi. Ha anche usato i profili social per creare una nota dedicata ai fan spiegando il significato del titolo. Di più? Continua a leggere per scoprire tutte le informazioni sul ritorno della cantante britannica.

Sono trascorsi 6 anni dal disco di debutto di Rita Ora e l’album successivo, ma forse questa volta la cantante rivedrà i tempi di rilascio. In effetti, ci sono tutte le possibilità di ascoltare il terzo album di Rita Ora nel 2020. La pop star britannica ha sorpreso i Ritabots (nome dei fan di Rita Ora) annunciando l’imminente uscita di “How To Be Lonely“, una nuova canzone inedita.

How To Be Lonely debutterà venerdì (13 marzo), e sarà il preludio di un’era musicale completamente nuova per Rita. Questa è una buona notizia per i fan del pop in generale.

Anche se Rita è stata relativamente ferma negli ultimi tempi, nelle ore a sua disposizione ha pubblicato alcuni singoli niente male come “Carry On” con Kygo e poi ha unito le sue forze con Tiësto e Jonas Blue per l’euforico “Ritual“. Sarà interessante conoscere il sound scelto da Rita per questo nuovo album. In passato ha flirtato con R&B, soul e hip-hop, ma ha avuto molto più successo con la dance-pop. Qualche esempio? Pensa ad “Anywhere” e “I Will Never Let You Down“. Mancano solo 3 giorni a venerdì. Resta sintonizzato su Wonder Channel per conoscere altri dettagli su questa nuova canzone dal titolo How To Be Lonely.