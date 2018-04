Aquaman: la data d’uscita del film è stata anticipata

Impazienti di vedere il film di Aquaman? Niente paura, pare che la data d’uscita, almeno in Inghilterra, sia stata anticipata, e così si spera anche per gli altri paesi

Non è stato ancora pubblicato un trailer o un teaser, ma pare che la data d’uscita del film “Aquaman” sia stata anticipata di ben una settimana. In Inghilterra, infatti, il film sarà nelle sale cinematografiche dal 14 dicembre 2018, invece che dal 21. La notizia ci fa ben sperare in un’uscita anticipata anche per quanto riguarda gli altri paesi e quindi l’Italia.

Il motivo per il quale non esiste ancora un trailer ufficiale, ci è stato spiegato direttamente dal regista James Wan, che ha motivato il ritardo in una recente intervista. Pare infatti che, data la complessità degli effetti speciali, il trailer ha bisogno di più tempo per essere completato.

La trama e il cast di “Aquaman”

Ancora si sa poco della trama del film di “Aquaman”, a parte il fatto che seguirà la storia del Re di Atlantide, interpretato dall’attore Jason Momoa. Il protagonista verrà seguito nei suoi primi momenti da Re, con la sua riluttanza per tale ruolo e per tutto quello che ne consegue.

Fino a questo momento ci sono stati rivelati i risultati dei test screening del film che pare sia stato accolto con buone impressioni e giudizi.

A parte il già citato Jason Momoa, saranno presenti nel film anche gli attori Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Patrick Wilson e Nicole Kidman.

Non ci resta che aspettare l’uscita del trailer ufficiale e di conseguenza la data d’uscita del film qui in Italia. Noi abbiamo grandi aspettative, e voi cosa ne pensate?