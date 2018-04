I Marvel Studios ringraziano i fan con un video speciale

I Marvel Studios, per celebrare 10 anni di prosuzione, hanno offerto un sincero ringraziamento ai veri supereroi: i fan. Guarda il video

Per celebrare 10 anni di produzione di film e ringraziare i propri fan in tutto il mondo per il continuo supporto, i Marvel Studios hanno caricato un video speciale sulla propria pagina YouTube ufficiale.

Il video, della durata di circa un minuto, presenta una serie di volti famosi tra cui Iron Man, Robert Downey Jr, che ringrazia i fan per il continuo “supporto e ispirazione” e poi aggiunge: “Siete voi la ragione per cui siamo qui“.

Nel video appaiono anche Chris Evans, Chris Hemsworth, Dave Bautista, Mark Ruffalo e Karen Gillian, che elogiano i fan per la loro dedizione e amore.

La Marvel non è in debito con i propri fan solo per la loro fedeltà al botteghino, gli studios infatti hanno menzionato anche gli incredibili cosplay che hanno visto negli ultimi dieci anni, le grandi convention, i fan che acquistano fumetti dopo aver visto i film e persino i messaggi e i litigi su Twitter.

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è stato lanciato nell’aprile del 2008 con l’uscita di Iron Man. Da allora lo studio ha pubblicato 18 film, il più recente dei quali è “Black Panther“.

I prossimi film Marvel

Attualmente lo studio ha 14 film in fase di produzione. La prossima uscita sarà quella di “Avengers: Infinity War” al quale seguirà Ant-Man e Wasp.

Il prossimo anno, invece, vedremo l’uscita di Captain Marvel con Brie Larson a marzo, e un altro film degli Avengers a maggio per concludere la terza fase. Insomma, il grande viaggio dei Marvel Studios continua, e fin quando i fan saranno contenti e soddisfatti, non ci sarà motivo di smettere. Sembra poco, ma il vero motore di tutta questa enorme macchina sono davvero i fan e lo saranno sempre.