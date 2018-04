Shark – Il primo Squalo con Jason Statham (Trailer e trama del film)

Jason Statham torna in azione con una spedizione sottomarina

E’ uscito il trailer di Shark – Il primo Squalo, il nuovo action-thriller di fantascienza con l’attore Jason Statham che, dopo le corse in auto al fianco di Vin Diesel e Dwayne Johnson nella saga Fast and Furious, le missioni con I mercenari, e l’adrenalinoco Spy, non contento, raggiungerà i più profondi abissi per scontrarsi con lo squalo originario.

Il nuovo trailer ed il nuovo poster di The Meg, Shark – Il primo Squalo, titolo in Italia, danno risposta alla domanda che tantissimi fan dei film catastrofici si sono posti negli ultimi anni: che cosa uscirebbe fuori da una produzione cinematografica holliwoodiana, con un loro budget, se realizzassero un film come Sharknado? Credo che lo scopriremo presto. Niente da ridire per i B-Movie, ma lo squalo preistorico farà il suo effetto sui grandi schermi.

Trama & Cast di Shark – Il Primo Squalo

Diretto da Jon Turteltaub, interpretato da un cast internazionale: Jason Statham, l’attrice cinese Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Page Kennedy, Jessica McNamee, Cliff Curtis, Sophia Shuia Cai, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor, e Masi Oka.

Un programma internazionale di osservazione sottomarina manda in spedizione un sommergibile oceanico nelle acque del Pacifico. Il gruppo di scienziati si trova in pericolo sotto l’attacco di uno squalo preistorico di 23 metri, riconosciuto come Megalodonte, dalle rivelazioni di Jonas Taylor (Jason Statham), esperto di salvataggi subacquei.

Jonas viene contattato dall’oceanografo per salvare l’equipaggio e l’oceano stesso, quello che il team di scienziati non sa è che non è la prima volta che si trova faccia a faccia con il Megalodon. Infatti, già anni prima aveva avuto uno scontro con lo squalo, ed ora deve cercare di salvare tutti e vincere le sue paure affrontando il predatore più pericoloso di tutti i tempi.

Il Dottor Minway Zhang (Winston Chao) e Suyin (Li Bingbing) avranno fatto bene a chiamare Jonas per sconfiggere uno squalo creduto estinto da tanto tempo?

Ecco il trailer di Shark – Il Primo Squalo:

Data di uscita di Shark – Il primo Squalo

Realizzato in Cina e in Nuova Zelanda, il film sarà presente nelle sale italiane dal 9 Agosto 2018.

The Meg – Il romanzo

Shark – Il primo Squalo è tratto dal romanzo scritto da Steve Alten nel 1997 col titolo MEG: A Novel of Deep Terror, di letteratura horror-fantascientifica. Da lì prende vita la figura del Megalodon e le avventure di Jonas Taylor, che da paleontologo indipendente, dopo l’attacco alla sua squadra negli abissi, si mette a lavoro per ricercare le prove dell’avvistamento dello squalo, in seguito alla non credibilità delle sue dichiarazioni alla comunità scientifica.