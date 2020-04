L’action movie interpretato da Charlize Theron, Atomica Bionda, avrà un sequel e sarà in arrivo su Netflix.

Il primo film diretto da David Leitch è uscito nelle sale nel 2017, e già dal suo debutto si parlava della probabilità di vedere su schermo Atomica Bionda 2, il sequel con una Charlize Theron all’azione. Ora è ufficiale, secondo Discussing Film, l’action movie sarà pronto e distribuito sulla piattaforma streaming di Netflix.

Prodotto dalla Denver e Delilah Productions, con la collaborazione di Netflix e di Beth Kono, già produttrice del primo capitolo di Atomica Bionda, il sequel dell’action movie vedrà la collaborazione della produttrice Kelly McCormick, partner di David Leitch, e dell’attrice Charlize Theron come personaggio principale.

Non è ancora stata confermata la co-produzione della 87Eleven, gli sceneggiatori e il resto del cast.

Atomica Bionda: il film basato sul Graphic Novel The Coldest City

E’ Charlize Theron la spia accattivante protagonista del film basato su una raccolta intitolata The Coldest City, graphic novel del 2012 scritto da Anthony Johnston e illustrata da Sam Hart. Nei panni di Lorraine Broughton, una spia dell’MI6, Charlize interpreta un’inviata sexy in una operazione di spionaggio alla vigilia del crollo del muro di Berlino, nel 1989, con la missione di recuperare una lista dei nomi degli agenti segreti occidentali in azione. Lorraine ha il compito di collaborare col direttore della sede di Berlino. I due creano un’alleanza molto particolare, fino al punto da mettere a rischio l’intera operazione segreta dei paesi occidentali.

Dopo il primo incasso di cento milioni di dollari, Atomica Bionda 2 ha di certo tutte le carte in regola per un sequel di successo, dopo tutto la Theron non delude mai, l’azione non manca, e di sicuro la trama sarà avvincente. Attendiamo ulteriori aggiornamenti sull’uscita dell’action movie che sarà proposto da Netflix.