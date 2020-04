Il revival mode dei Black Eyed Peas continuerà anche nel 2020. La super band hip-hop è tornata sulla scena che conta l’anno scorso quando “Ritmo (Bad Boys for Life)“, la collaborazione con J. Balvin, ha praticamente sbaragliato la concorrenza su Spotify e alla fine si è posizionata al 26° posto della celebre Billboard Hot 100.

Gli hitmakers potrebbero fare ancora meglio con “Mamacita“. Come per “Ritmo”, anche questa nuova canzone vanta tra le sue voci una superstar della musica latina – in questo caso Ozuna – e riporta in auge un successo iconico della musica internazionale. Vale a dire “La Isla Bonita” della regina del pop Madonna.

“Ella no le baja, nunca tumba”, inizia così la festa Ozuna cantando Mamacita. “Siempre anda lista pa’ la rumba.”

Dopo anche l’altro cantante, J Rey Soul, si fa avanti cantando un verso. “Va bene, va bene, Imma ti amo in tutti i modi”, dice sui beat super di will.i.am. “Mi fai sentire caliente, quando mi chiami mamacita.” Dove viene eseguito il campione sonoro di Isla Bonita di Madonna? Ovviamente sul ritornello. “Mamacita, mamacita”, cantano in coro nella bella melodia di questa canzone che si farà ballare nella prossima estate.

A te piace la melodia? Dici che ne pensi attraverso i commenti. Ti lasciamo alla traduzione del testo.

La traduzione del testo di Mamacita

Baby vieni con me (vieni con me, oh oh)

Balla (balla)

la musica è nostra testimone, la vedo già, tesoro (-ro)

Il suo vestito è Louis Vuitton (il suo vestito)

Diamante, gli piace quando lo ha all’orecchio le dico, eh eh

tesoro, tesoro

che bella, tesoro

eh oh oh oh

eh oh oh oh

tesoro, tesoro

che bella, tesoro

lei non si abbassa mai, casca (non cade mai)

è sempre pronta a fare casino (a fare casino)

due amiche le danno retta (oh oh)

escono e si svuotano le tasche (ey)

a loro piace sudare alcol (sudare l’..)

da sola sta meglio (sta)

vestita di Christian Dior

arriva sempre quando esce il sole

dammi quello che so, eh

una bottiglia di Rosé

che la piccolina ha sete

quel culett*, mami, lo distrugge

lei ha qualcosa che fa sì che mi piaccia

lei ha qualcosa che fa sì che mi piaccia

ti metterò nella mischia, ti metto nella mischia

ti metto nel, ti metto nel, ti metto nella mischia eh

va bene, ok

ti amerò in tutti i modi

ma tu mi fai sentire eccitato

quando mi chiami tesoro

va bene uh uh

oh tu mi fai dire ooooh la là

ay, Dio dio, oh mio dio

chiamami tesoro

tesoro, tesoro

che bella, tesoro

Eh-oh-oh-oh Eh-oh-oh-oh

dammelo, dammi quel bacio

mami, quanndo mi concedi quel corpo io non mi muovo

sei la migliore, baby, sì, sei speciale

cavolo, tesoro, voglio quello che hai

la prima volta che ti ho visto ero tipo, cos’è?

dammi il dolce, dammi zucchero

faccio quello che dici, andiamo a ballare

perché mi piace come ti muovi, così (eh)

mi piace il modo in cui tu muovi i fianchi (eh)

mi piace il modo in cui ti pieghi e ti giri (eh)

è caldo, diavolo, baby tu mi accendi

quando mi butti nella mischia (Ah), mi metti nella mischia (ah)

mi metti nel, mi metti nel, mi metti nella mischia

ti butto nella mischia, ti butto nella mischia

ti metto nella, ti metto nella mischia

va bene, ok

ti amerò in tutti i modi

ma tu mi fai sentire eccitato

quando mi chiami tesoro

va bene uh uh

oh tu mi fai dire ooooh la là

ay, Dio dio, oh mio dio

chiamami tesoro

tesoro, tesoro

che bella, tesoro

Eh-oh-oh-oh Eh-oh-oh-oh

mettimi nella mischia, mettimi nella tua vita

mettimi in cima, mettimi sopra

mettimi in, mettimi in, mettimi in mezzo a te

mami hai il fuoco e io ho la benzina

muoviti tesoro, muovilo su di me (eh)

scuotilo, fammi diventare uno zombie (eh)

ragazza, fammi sudare come il wasabi (eh)

voglio farti sentire la mia principessa (eh)

dove vuoi andare? Cosa ti interessa? (eh)

ti do un diamante, so che ti sorprenderò (eh)

se sei calda, baby, lascia che ti spogli

va bene, ok

ti amerò in tutti i modi

ma tu mi fai sentire eccitato

quando mi chiami tesoro

va bene uh uh

oh tu mi fai dire ooooh la là

ay, Dio dio, oh mio dio

chiamami tesoro

va bene, ok

ti amerò in tutti i modi

ma tu mi fai sentire eccitato

quando mi chiami tesoro

va bene uh uh

oh tu mi fai dire ooooh la là

ay, Dio dio, oh mio dio

chiamami tesoro

Il testo di Mamacita dei Black Eyed Peas

[Letra de “MAMACITA”]

[Intro: Ozuna]

Baby, ven conmigo (Ven conmigo; oh-oh)

Baila (Baila)

La música e’ testigo, ya la veo, mamacita (-ta)

Louis Vuitton en su vestido (Su vestido)

Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, eh-eh

[Ritornello: will.i.am & Ozuna]

Mamacita, mamacita

Qué bonita, mamacita

Eh-oh-oh-oh

Eh-oh-oh-oh

Mamacita, mamacita

Qué bonita, mamacita

[Verso 1: Ozuna]

Ella no le baja, nunca tumba (Nunca tumba)

Siempre anda lista pa’ la rumba (Pa’ la rumba)

Do’ amiga’ que le secundan (Oh-oh)

Salen y gastan la funda (Ey)

Le gusta sudar el alcohol (Sudar el—)

Sola la pasa’ mejor (Pasa’)

Vestía’ de Christian Dior

Siempre llega cuando sale el sol

Dame de lo que yo sé, eh-

Una botella ‘e Rosé

Que la shorty tiene sed

Ese booty, mami, la rompe

[Refrain: Ozuna & J.Rey SOUL]

Ella tiene algo que hace que a mí me guste

Ella tiene algo que hace que a mí me guste

Im’a put you in the mix, put you in the mix

Put you in the, put you in the put you in the mix, eh

[Pre-Ritornello: J.Rey SOUL, J.Rey SOUL & will.i.am]

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

But you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Oh, you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me “mamacita”

[Ritornello: will.i.am & Ozuna]

Mamacita, mamacita

Qué bonita, mamacita

Eh-oh-oh-oh

Eh-oh-oh-oh

[Verso 2: will.i.am & Ozuna]

Dame eso, dame beso

Dame tu corazón, dame cuerpo

Mami, when you get me body I’m won’t let go

You’re the best, baby, yup, you special

Damn, baby, I want what you got

First time I seen you, I’m like, “Who that?”

Dame dulce, dame azúcar

I do what you say, vamos a bailar

‘Cause I like the way you move, like this (Eh)

I like the way you wind up your hips (Eh)

I like the way you grind and twist it (Eh)

Hot damn, baby, you got me lit

[Refrain: will.i.am & J.Rey SOUL]

When you put me in the mix (Ah), put me in the mix (Ah)

Put me in the, put me in the, put me in the mix

I’ma put you in the mix, put you in the mix

Put you in the, put you in the put you in the mix, eh

[Pre-Ritornello: J.Rey SOUL, J.Rey SOUL & will.i.am]

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

Boy, you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Boy, you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me “mamacita”

[Ritornello: will.i.am & Ozuna]

Mamacita, mamacita

Qué bonita, mamacita

Eh-oh-oh-oh, eh

Eh-oh-oh-oh

[Ponte: Taboo]

Put me in the mix, put me in your vida

Put me on top, ponme arriba

Put me in be’, put me in be’, put me in between ya

Mami got the fire and I got the gasolina

[Verso 3: apl.de.ap]

Mueve, mami, move it on me (Eh)

Sacúdelo, make me a zombie (Eh)

Girl, make me sweat like wasabi (Eh)

I know I got you wet like tsunami (Eh)

I wanna make you my princesa (Eh)

Where you wanna go? What interests ya? (Eh)

Give ya diamond, know it’ll impress ya (Eh)

If you’re hot, baby, let me undress ya

[Conclusione: J.Rey SOUL, J.Rey SOUL & will.i.am]

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

Boy, you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Boy, you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me “mamacita”

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

But you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Now you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me mamacita