Attraverso un video che lo vedeva impegnato a lavorare con un set up amatoriale sistemato nella propria casa, tra una visita della moglie Chiara Ferragni e del figlio Leone, Fedez ha annunciato ieri di sentirsi pronto a tornare sulla scena musicale dopo una pausa voluta per potersi dedicare alla propria famiglia.

“La quarantena ci costringe a pensare e io non voglio buttare via questa occasione” ha dichiarato, sottolineando come il suo silenzio artistico sia stato dovuto anche al lavoro che nel corso dei mesi ha voluto fare su se stesso.

Il rapper ha voluto fare ritorno prendendo parte a una nuova versione del brano “Le Feste di Pablo”, della giovane cantante Cara, con la quale si era incrociato quasi per caso in studio di registrazione tempo addietro.

“In studio ho incrociato una giovane artista emergente che stava registrando una sua canzone: “ti spiace se provo a scriverci una strofa?”. In questi giorni ho creato il set up amatoriale di quando ho registrato il mio primo disco da indipendente ed ho ritrovato la bozza di quel pezzo e allora ho capito cosa rappresenta per me la musica: rompere le catene con un taglia unghie”

Il singolo della giovane nasce per raccontare tutto quelle sensazioni che spesso si ricercano mentre a volte si cerca di allontanare. Per la voglia di sentire o di non farlo così tanto. E spesso lo si fa spezzando l’equilibrio tra ciò che si immagina e la realtà delle cose.

Il rapper, nell’annunciare l’uscita della colaborazione, ha sottolineato come spera che questa situazione possa far capire alle persone quali siano le cose davvero importanti e che andranno inseguite una volta che l’emergenza Coronavirus finirà.

Fedez e la moglie Chiara Ferragni si sono impegnati nelle raccolte fondi destinate agli Ospedali di tutto il Paese, riuscendo anche a contribuire alla realizzazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva del San Raffele di Milano. I due continuano inoltre a utilizzare le proprie influenze sociali per diffondere messaggi di informazioni.

La musica resta comunque protagonista nella vita del rapper che ha voluto dare un assaggio di ciò che verrà. Date un ascolto al remix di “Le Feste di Pablo” e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Le Feste di Pablo (Remix) di CARA e Fedez

[Intro]

Questa notte mi faranno santa

Questo parla, parla, c’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì, però che alba

[Verso 1]

Tu cosa ricordi del weekend?

Una macchia di salsa Messico

Per il resto un sabato pessimo

Bacio qualcuno perché c’ho fame

E alla fine mi piace

E mi prendo il sole in prestito

E una borsa di un marchio estero

Dammi un passaggio a vedere il tramonto

Che è meglio del pronto soccorso

Mettimi tutta la notte in un cocktail

E fammela bere in un sorso

Devo lasciarti di nuovo

Vedo un cielo e ci volo

Non penso sia un problema alla mia età

[Pre-Ritornello]

Non credo all’anima gemella, però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio, bom-bom

Stanotte è il Super Bowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è?

[Ritornello]

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

[Verso 2: Fedez]

Pablo parla, parla, parla

Come un mantra, mantra, mantra

E poi mi pacca, pacca, pacca

Come quella sulla spalla

Mi dà una busta che non pesa tipo quella della spesa

Pablo sei un pacco tipo tipa con la sorpresa

Per quanto la vita può creare vari traumi

Un proiettile nel cuore ce l’ha solo Gino Paoli

Gli occhi rosso ciliegia

Dal tetto Milano mi pare Las Vegas

Non ti rispondo sui media

Però te lo giuro che c’ho un cuore mega

Necessito di un cuore nuovo

Confermo l’ordine su Glovo

Non penso sia un problema alla mia età

Tic, tic, tac

[Pre-Ritornello]

Non credo all’anima gemella, però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio, bom-bom

Stanotte è il Super Bowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è?

[Ritornello]

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

[Bridge]

Questa notte mi faranno santa

Questo parla, parla, c’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì, però che alba

Sì, però con calma

Nella metro gialla c’è una luna tanta

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

[Ritornello]

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo