View this post on Instagram

Non so se esistano parole per descrivere l’emozione che questi video mi stanno dando. Quando ho presentato questo brano ho più volte detto che era un invito a rompere il silenzio, a fare rumore, a far arrivare la propria umanità. Mai avrei pensato a tutto questo. La situazione a cui siamo costretti ci sta rimettendo in connessione con le cose davvero importanti e, paradossalmente, tra noi. Facciamo tesoro di tutto questo. Che in tanti abbiano scelto di manifestare la propria voglia di vivere, di comunicare, di rompere il silenzio con questa canzone, mi riempie di emozioni forti, mi fa piangere, cantare, come un pazzo, da questa piccola casa in cui sono rinchiuso, insieme a voi. Restiamo a casa, aiutiamo medici, infermieri e tutti gli eroi che stanno combattendo in prima linea. Ce la faremo, torneremo più forti di prima, più uniti, più consapevoli e non vorremo più farne a meno del nostro bellissimo rumore. 💪🏻❤️ #Repost @tg1_rai_official with @get_repost ・・・ Tra le canzoni che in queste ore uniscono l’Italia dei balconi c’è anche “Fai rumore” di @diodatomusic Sentite che meraviglia #instaflashmob #covid19 #andràtuttobene #iorestoacasa #restiamoacasa #restiamouniti #tg1 🎶