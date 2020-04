Non esce a sorpresa, anzi, la collaborazione tra Elisa e Tommaso Paradiso che per questo brano hanno voluto fare le cose allo scoperto in ogni fase della sua produzione. “Andrà tutto bene” è stata scritta in una serie di dirette Instagram dei due, con la partecipazione delle persone alle quali gli artisti hanno chiesto di contribuire alla scrittura del testo.

Inoltre all’interno del brano troviamo diverse voci di bambini che cantano a gran voce la frase che continua ad accompagnarci da settimane, e questo è il risultato di numerosi audio inviati che hanno risposto alla richiesta dei due cantanti di poter avere anche un contributo da parte dei più piccoli.

Un inno di speranza che vuole porre luce su tutto ciò che potremo tornare a fare quando questa situazione si sarà risolta.

“Ritornerà

L’abbraccio tra la gente

E il sole sulla pelle ritornerà

La libertà di correre per strada

Baciarsi alla fermata

A un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene”

Tutti i proventi ricevuti saranno devoluti alla Protezione Civile e “Andrà tutto bene” farà da colonna sonora alla campagna istituzionale che verrà promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, organizzata allo scopo di incentivare le donazioni per aiutare ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

Elisa e Tommaso Paradiso continuano a contribuire con la loro musica a fare del bene, i due sono stati protagonisti della serata “Musica che Unisce” grazie al quale sono stati raccolti più di 7 milioni e mezzo di euro da devolvere alla Protezione Civile, e continuano a lavorare alla creazione di nuovo materiale da poter condividere con il pubblico.

L’ex cantante dei TheGiornalisti sembra aver preso la mano a scrivere canzoni in diretta Instagram ed esattamente come è avvenuto con Elisa, lo stesso ha fatto insieme a Calcutta. Staremo a vedere quando avremo modo di ascoltare anche la loro creazione.

“Andrà tutto bene” è intanto disponibile per voi. Fateci sapere la vostra opinione a riguardo!

Testo di Andrà Tutto Bene di Elisa e Tommaso Paradiso

E allora ciao

Come sta la tua città

Come è vuota come è sola

E allora stendi le lenzuola

E allora ciao

Almeno il cielo è già

Più pulito e trasparente

Si vede oltre le stelle

Ritornerà

L’abbraccio tra la gente

E il sole sulla pelle ritornerà

La libertà di correre per strada

Baciarsi alla fermata

A un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

Guardarsi negli occhi per poi dire

Lo so

E allora ciao

La tua voce è musica

Riempie questa stanza

Colma la distanza

Quindi ciao

Resta ancora qui perchè

Questa notte è un po’ più scura

Il silenzio fa paura

Ritornerà

L’abbraccio tra la gente

E il sole sulla pelle ritornerà

La libertà di urlare ad un concerto

Come abbiamo sempre fatto

A un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Dire

Guardarsi negli occhi per poi dire

Guardarsi negli occhi per poi dire

Guardarsi negli occhi per poi dire

