I Twenty One Pilots tornano con un nuovo brano, “Level Of Concern”, scritto e registrato in isolamento così come il suo video ufficiale.

“La prima canzone che abbia mai scritto su una chitarra elettrica. Penso sia semplice ma speranzosa” ha detto il cantante Tyler Joseph, dichiarando che tutto il ricavato ottenuto dalla vendita del singolo andrà all’organizzazione Crew Nation, che si occupa di sostenere tutte quelle persone che, lavorando per gli eventi musicali live, sono attualmente senza lavoro.

“Nessuno sa quando la musica dal vivo si rimetterà in piedi. Ho conosciuto delle persone fantastiche che lavorano presso i locali e che vanno in tour con gli artisti. Speriamo di poter fare qualcosa per aiutare alcuni di loro attraverso questa canzone”

“Level of Concern”, il primo singolo che segue l’era del loro ultimo album “Trench”, racchiude tutte le preoccupazioni del cantante nate dalla situazione che il mondo sta vivendo a causa del COVID-19 e la sua richiesta è rivolta alla persona che gli sta accanto: ha bisogno di sentirsi dire che tutto andrà bene.

Rilasciato anche il video ufficiale registrato da Tyler e dal chitarrista Josh Dun negli studi presenti nelle proprie abitazioni e con l’aiuto delle proprie mogli, e nel caso di Tyler anche della piccola di casa.

I due si scambiano tramite posta ciò che hanno registrato attraverso una chiavetta USB sul quale sarà poi caricato il lavoro finale. Al termine del video si scoprirà di come siano in realtà più vicini di quanto si possa pensare.

Traduzione del testo di Level Of Concern dei Twenty One Pilots

[Intro]

Ho bisogno di te, dimmelo

Ho bisogno di te, dimmelo

[Verso 1]

Il panico nel cervello, il mondo è impazzito

Le cose iniziano a diventare pesanti

Non posso evitare di pensare che non mi sento così

Da quando ti ho chiesto di fare sul serio

[Pre-Ritornello]

Mentre mi domando ti piacerebbe essere la mia piccola quarantena?

O è questo il modo in cui finisce?

[Ritornello]

Perchè ti ho spiegato il mio livello di preoccupazione

Ma tu sei passata accanto come se non avessi sentito

E tu potresti abbassare il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che va tutto okay

[Verso 2]

Il panico nel cervello, Michael sta impazzendo

Julie inizia a rendermi nervoso

Non mi interessa davvero di quello che direbbero

Ti sto chiedendo di restare

Nel mio bunker sotto la superficie

[Pre-Ritornello]

Mentre mi domando ti piacerebbe essere

La mia piccola quarantena?

O è questo il modo in cui finisce?

[Ritornello]

Perchè ti ho spiegato il mio livello di preoccupazione

Ma tu sei passata accanto come se non avessi sentito

E tu potresti abbassare il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che va tutto okay

[Post-Ritornello]

Dimmi che stiamo bene, dimmi che va tutto okay

Dimmi che stiamo bene, dimmi che va tutto okay

Abbassa il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che va tutto okay

[Bridge]

Perchè ti ho spiegato il mio livello di preoccupazione

Ma tu sei passata accanto come se non avessi sentito

E tu potresti abbassare il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che va tutto okay

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, che va tutto okay

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, che va tutto okay

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, che va tutto okay

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, che va tutto okay

Ho bisogno di te ora

Ho bisogno di te ora

[Ritornello]

Perchè ti ho spiegato il mio livello di preoccupazione

Ma tu sei passata accanto come se non avessi sentito

E tu potresti abbassare il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che va tutto okay

[Post-Ritornello]

Dimmi che stiamo bene, dimmi che va tutto okay

Dimmi che stiamo bene, dimmi che va tutto okay

Abbassa il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che va tutto okay

[Outro]

In un mondo in cui tu potresti semplicemente mentirmi (Ho bisogno di te)

E starei bene, staremo bene (Livello di preoccupazione)

Staremo bene (Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene)

Dimmi che va tutto okay, ho bisogno di te

Ho bisogno di te, dimmelo

Ho bisogno di te, dimmelo

Testo di Level Of Concern dei Twenty One Pilots

[Intro]

Need you, tell me

Need you, tell me

[Verse 1]

Panic on the brain, world has gone insane

Things are starting to get heavy, mm

I can’t help but think I haven’t felt this way

Since I asked you to go steady

[Pre-Chorus]

Wonderin’ would you be my little quarantine?

Or is this the way it ends?

[Chorus]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay

[Verse 2]

Panic on the brain, Michael’s gone insane

Julie starts to make me nervous

I don’t really care what they would say

I’m asking you to stay

In my bunker underneath the surface

[Pre-Chorus]

Wonderin’ would you be

My little quarantine?

Or is this the way it ends?

[Chorus]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay, yeah

[Post-Chorus]

Tell me we’re alright, tell me we’re okay

Tell me we’re alright, tell me we’re okay

Bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay

[Bridge]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay

I need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

Need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

I need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

Need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

Need you now

I need you now

[Chorus]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay, yeah

[Post-Chorus]

Tell me we’re alright, tell me we’re okay

Tell me we’re alright, tell me we’re okay

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay

[Outro]

In a world where you could just lie to me (Need you)

And I’d be okay, we’ll be okay (Level of concern)

We’re gonna be okay (Just need you to tell me we’re alright)

Tell me we’re okay, I need you

Need you, tell me

Need you, tell me