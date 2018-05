Bastille: “Quarter Past Midnight” è il nuovo singolo

Pubblicato il primo singolo estratto dal prossimo album dei Bastille: ascolta ora il brano “Quarter Past Midnight”

I Bastille tornano con una nuova canzone, primo singolo estratto dal loro terzo album che uscirà fra qualche mese e la cui data non è stata ancora rivelata.

La canzone “Quarter Past Midnight” è un tentativo, come racconta il cantante dei Bastille, di catturare quel magico momento della notte che viene passata fuori casa. La notte diventa quindi scenario di possibilità diverse e meravigliose.

Ecco le parole di Dan Smith riguardo al testo di “Quarter Past Midnight“:

Alcune persone torneranno a casa, per altri invece questo sarà solo l’inizio. Inizia tutto trovandosi nella macchina di qualcuno, che gira per la città. Volevo catturare quel senso di eccitazione e quel trambusto. È più facile fuggire durante la notte. Quei posti che normalmente non sono aperti, aprono le porte al mondo, mentre i posti che associ alla realtà e al lavoro sono tutti chiusi. Esiste un universo parallelo, e un ambiente in cui tutte queste persone sono in giro per la città.

Quarter Past Midnight – testo della canzone

It’s a quarter past midnight

As we cut through the city

Yeah, yeah, yeah, the streets are getting restless

Good times bad decisions

Yeah, yeah, yeah, it’s a quarter past midnight

And the sirens are mending some hearts

But we’re the losers on the back seats

Singing “Love Will Tear Us Apart”

It’s a quarter past midnight

Still avoiding tomorrow

It’s a quarter past midnight

But we’re just getting going

We keep on running

Running through a red light

Like we’re trying to burn the night away

Away-way, oh, away-way, oh

This is my favorite part oh

Help me piece it all together darling

Before it falls apart oh

Help me piece it all together

It’s a quarter past midnight

And the speakers are blowing

Yeah, yeah, We want the bodies on the billboards

Not the lives underneath them

Yeah, yeah, yeah, and now we’re crawling up the walls again

And it’s a quarter past the world

And you said we’d leave this place in dust

And fall from heaven straight through hell

We never know what we have

We never knew what we had

We keep on running

Running through a red light

Like we’re trying to burn the night away

Away-way, oh, away-way, oh

Why are we always chasing after something

Like we’re trying to throw our lives away?

Away-way, oh, away-way, oh

This is my favorite part oh

Help me piece it all together darling

Before it falls apart oh

Help me piece it all together

(I don’t remember, I don’t remember)

(I don’t remember, I don’t remember)

It’s a quarter past midnight

And the secrets are flowing

Our lips are getting looser

I don’t know what I’m saying

We never knew what we had

I never know what I’ve had

We keep on running

Running through a red light

Like we’re trying to burn the night away

Away-way, oh, away-way, oh

Why are we always chasing after something

Like we’re trying to throw our lives away?

Away-way, oh, away-way, oh

This is my favorite part so

Help me piece it all together darling

Before it falls apart

Help me piece it all together

Traduzione

È mezzanotte e un quarto

mentre ci apriamo un varco nella città

sì sì sì le strade diventano irrequiete

momenti giusti, cattive decisioni

sì sì sì è mezzanotte e un quarto

e le sirene stanno rammendando qualche cuore

ma noi siamo i perdenti sui sedili posteriori

che cantano “L’amore ci logorerà”

è mezzanotte e un quarto

ancora evitiamo il domani

è mezzanotte e un quarto

ma stiamo per partire

Continuiamo a correre

a correre nonostante il semaforo rosso

come se stessimo cercando di bruciare la notte

bruciarla

Questa è la mia parte preferita

aiutami a mettere i pezzi tutti insieme

prima che crolli oh

aiutami a mettere i pezzi tutti insieme

È mezzanotte e un quarto

e le casse dello stereo stanno esplodendo

sì sì vogliamo i corpi sui cartelloni pubblicitari

non le vite sotto di loro

sì sì sì e adesso stiamo scalando di nuovo i muri

ed è un mondo e un quarto

e hai detto che avremmo lasciato in polvere questo posto

e saremmo caduti dal paradiso dritti all’inferno

non sappiamo mai quel che abbiamo

non abbiamo mai saputo quel che avevamo

Continuiamo a correre

a correre nonostante il semaforo rosso

come se stessimo cercando di bruciare la notte

bruciarla

perchè rincorriamo sempre qualcosa

come se stessimo provando a gettar via le nostre vite?

gettar via

Questa è la mia parte preferita

aiutami a mettere i pezzi tutti insieme

prima che crolli oh

aiutami a mettere i pezzi tutti insieme

(Non ricordo, non ricordo)

(Non ricordo, non ricordo)

è mezzanotte e un quarto

e i segreti stanno scorrendo

le nostre labbra allentano la presa

non so cosa sto dicendo

non abbiamo mai saputo cosa avevamo

non so mai cos’ho avuto

Continuiamo a correre

a correre nonostante il semaforo rosso

come se stessimo cercando di bruciare la notte

bruciarla

perchè rincorriamo sempre qualcosa

come se stessimo provando a gettar via le nostre vite?

gettar via

Questa è la mia parte preferita

aiutami a mettere i pezzi tutti insieme

prima che crolli oh

aiutami a mettere i pezzi tutti insieme.