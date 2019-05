Il motto di questa seconda metà di maggio risulta essere tanto conciso quanto efficace: pochi ma buoni.



Esattamente: non sono molti gli artisti che dal 15 al 31 maggio solcheranno i palchi d’Italia, ma quei pochi che hanno in programma di esibirsi sono decisamente degni di nota. Parliamo di artisti italiani tra i più in voga in questo momento, ma anche di miti della musica pop mondiale e icone della musica dei primi anni 2000: pronti a scoprire chi sono?

Backstreet Boys

Il sogno di qualsiasi ex bambino o adolescente che ha avuto la fortuna di crescere nei primi anni 2000 sta per realizzarsi: i Backstreet Boys saranno prestissimo in Italia in occasione del DNA World Tour!



Boyband statunitense che ha raggiunto l’apice del successo tra la fine degli anni ’90 e primi anni 2000, i Backstreet hanno recentemente fatto ritorno nella scena musicale con un nono album in studio intitolato DNA e pubblicato lo scorso 25 gennaio.



Per la promozione di questo nuovo lavoro discografico, i ragazzi ritorneranno quindi in Italia per un’esclusiva data a Milano: chi di voi avrà la fortuna di essere presente e cantare a sguarciagola I Want It That Way?

• 15 maggio, Assago (Mi), Mediolanum Forum

Giorgia

Giorgia e la sua bellissima voce solcheranno a breve i palchi dei più importanti palazzetti nazionali in occasione del Pop Heart Tour, in promozione del suo recente lavoro discografico che ha portato la cantante a reinterpretare alcuni dei brani italiani più amati di sempre.

Per chi è interessato a farsi emozionare dalla sublime voce di Giorgia, è possibile acquistare i biglietti di tutte la date al seguente link, a partire dai 36,80€.

• 16 maggio, Roma, PalaLottomatica

• 19 maggio, Napoli, Teatro PalaPartenope

• 21 maggio, Bari, PalaFlorio

• 24 maggio, Acireale (Ct), Pal’Art Hotel

Elton John

L’Arena di Verona avrà presto l’onore di poter accogliere l’uomo che ha reinventato la musica pop, dandone uno dei volti più belli e indimenticabili, per un’occasione che però risulta essere tra le più tristi per i fan dell’artista britannico: questa sarà infatti l’ultima data italiana per la brillante carriera del cantautore britannico.



Dallo scorso 8 settembre Elton John è infatti in tournée con Farewell Yellow Brick Road, il Tour con il quale l’artista ha deciso di salutare tutti i suoi fan, ponendo ufficialmente fine ad una carriera musicale che ha accompagnato intere generazioni per più di mezzo secolo.



L’Arena di Verona sarà pertanto il palcoscenico di uno degli eventi musicali più indimenticabili e allo stesso tempo tristi nella storia della musica pop: beati coloro che riusciranno ad esserne testimoni!

• 29 maggio, Arena di Verona

• 30 maggio, Arena di Verona

Marco Mengoni

Dopo le due date di Torino, il vincitore di X-Factor più amato nella storia del talent show continua il tour con tante, attesissime nuove date!



Per la seconda metà di maggio sono infatti in programma ben 8 date per il giovane cantante di Ronciglione, di cui molte risultano già essere sold out. Ma non demordete, perché, a parte i live nella maestosa Arena di Verona, i biglietti per i restanti concerti risultano ancora essere disponibili: sono infatti acquistabili su questo sito a partire dai 41,40€… Accorrete!

• 16 maggio, Castel Morrone, Pala Decò

• 18 maggio, Eboli, Palasele

• 21 maggio, Firenze, Nelson Mandela Forum

• 24 maggio, Arena di Verona

• 25 maggio, Arena di Verona

• 26 maggio, Arena di Verona

• 29 maggio, Rimini, RDS Stadium

• 30 maggio, Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Mahmood

Nonostante gli impegni con l’Eurovision Song Contest che lo terranno occupato fino al 18 maggio a Tel Aviv, Mahmood incontrerà presto i fan per 3 date nel nord e centro Italia, tutte ancora acquistabili sul sito di TicketOne per soli 20,70€!



E la mia speranza è che il cantante si presenti a questi concerti nelle vesti di vincitore, perché diciamocelo, quest’anno meritiamo di vincere il contest europeo! E se San marino si dovesse mai permettere di pugnalarci nuovamente alle spalle come fece nel 2017 quando Gabbani portò Occidentali’s Karma, io ve lo dico: sarà guerra, irrimediabile guerra.

• 22 maggio, Bologna, Locomotiv

• 28 maggio, Padova, Hall

• 30 maggio, Firenze, Piper Theatre

Ultimo

Giunto al successo nel 2018 grazie alla vittoria di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Il Ballo Delle Incertezze, Ultimo è oggi una delle massime personalità nel panorama musicale: con due album di grandissimo successo all’appello, Pianeti e Peter Pan, il giovanissimo cantautore romano ha pubblicato lo scorso 5 il suo terzo album, Colpa delle Favole.

È così che a partire dal 25 aprile il cantautore classe ’96, noto all’anagrafe come Niccolò Moriconi, ha cominciato un attesissimo tour promozionale che lo ha già portato e continuerà a porterlo a visitare ogni parte d’Italia, pronto ad emozionare il suo affezionatissimo pubblico!



Per questo mese Ultimo ha in programma 9 date, di cui 4 nella sua amata città natale, ma purtroppo le speranze per coloro che sperano di poter acquistare un biglietto all’ultimo minuto risultano essere nulle: tutte le date risultano essere sold out, di certo una grande soddisfazione per il giovane cantautore che ha avuto nuovamente la prova del suo grandissimo successo nazionale!

• 16 maggio, Assago (Mi), Mediolanum Forum

• 17 maggio, Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo

• 21 maggio, Roma, PalaLottomatica

• 22 maggio, Roma, PalaLottomatica

• 24 maggio, Roma, PalaLottomatica

• 25 maggio, Roma, PalaLottomatica

• 28 maggio, Napoli, Teatro PalaPartenope

• 29 maggio, Napoli, Teatro PalaPartenope

• 31 maggio, Torino, PalaAlpitour