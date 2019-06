Come potevamo aspettarci, l’album postumo del visionario Avicii “TIM” contiene alcuni dei suoi lavori più ambiziosi.

L’uscita dell’album LP è stata preceduta dai singoli “SOS” e “Tough Love“, entrambi prova della grande destrezza di Avicii di muoversi nel mondo della musica con idee sempre nuove.

Uscito venerdì 7 giugno 2019, l’album postumo contiene 12 canzoni, tutte irresistibili. Ci sono collaborazioni con il cantante dei Coldplay Chris Martin, gli Imagine Dragons, Aloe Blacc e altri, e ognuna di questa canzoni è una piccola gemma che merita di essere analizzata a fondo.

Uno dei pezzi che più si distingue è la collaborazione con A R I Z O N A chiamata “Hold The Line.”

La copertina di “Tim” album postumo di Avicii

Significato della canzone “Hold The Line” di Avicii ft. A R I Z O N A

Il messaggio della canzone è molto forte.

“Non si può morire giovani. Dobbiamo continuare a lottare e non rinunciare a questa vita. Tutta l’aria che c’è nei tuoi polmoni è più forte delle lacrime che ci sono nei tuoi occhi. La vita è fare o morire. Ma siamo vivi. E mentre siamo qui, resta in linea”

Il cantante Zachary Charles ha detto queste parole sul significato della canzone “Hold the line”.

Ha aggiunto che per lui e il DJ deceduto nell’aprile 2018 la canzone aveva una grandissima importanza.

“Speriamo di dare un forte messaggio a chiunque là fuori stia lottando con le difficoltà di ogni giorno. Non sei solo”

Cercare di andare avanti nonostante le difficoltà che si incontrano ogni giorno: questo sembra essere il principale tema di questo intenso pezzo.

Gli A R I Z O N A hanno specificato di non essere stati certi che “Hold The Line” potesse far parte di “TIM”, l’album postumo del produttore discografico svedese. Quando lo hanno scoperto, dopo la morte di Avicii, si sono sentiti onorati.

Hanno inoltre realizzato una versione acustica del pezzo, che permette di concentrarsi maggiormente sul testo ed è molto emozionante, che puoi ascoltare qui.

Puoi ascoltare “Hold the Line” qui sopra, mentre qui sotto trovi testo e traduzione.

Sembra che avremo la grande fortuna di poter continuare a sentire Avicii ancora per molto tempo. Cosa ne pensi del suo album postumo? Fammi sapere nei commenti!

Testo di “Hold The Line” Avicii ft. A R I Z O N A

Crossbows and arrows, the smoke in the shadows

You’ll lose your mind standing on the battle line

Starting to choke on your heart in your throat and

It feels just like you can’t remember how to fight

We’ll crack before we shatter

We can’t fall apart (Oh, oh)

We don’t get to die young

Trouble keeping our head sometimes

We just have to push on

We don’t get to give up this life

All the breath in your lungs

Is stronger than the tears in your eyes

It’s do or die, but we’re alive

And while we’re here, hold the line

Hold the line

Don’t hold your hands up, it’s your final stand

Put your white flag down, oh, don’t you surrender now

No hero’s story, there’s no blaze of glory

But dawn only come at the end of the night

We’ll crack before we shatter

We can’t fall apart (Oh, oh, oh)

We don’t get to die young

Trouble keeping our head sometimes

We just have to push on

We don’t get to give up this life

All the breath in your lungs

Is stronger than the tears in your eyes

It’s do or die, but we’re alive

And while we’re here, hold the line

Hold the line

Hold the line

We don’t get to die young

We just have to push on

We don’t get to die young

Hold the line

Traduzione di “Hold The Line”, Avicii ft. A R I Z O N A

Balestre e frecce, il fumo nell’ombra

Perderai la tua mente in piedi sulla linea di battaglia

Inizia a soffocare sul tuo cuore in gola e

Sembra proprio che non ricordi come combattere

Ci spezzeremo prima che si frantumi

Non possiamo cadere a pezzi (oh, oh)

Non moriamo giovani

Difficoltà a tenere la testa a volte

Dobbiamo solo andare avanti

Non possiamo rinunciare a questa vita

Tutto il respiro nei tuoi polmoni

È più forte delle lacrime nei tuoi occhi

È fare o morire, ma siamo vivi

E mentre siamo qui, tieni la linea

Tieni la linea

Non alzare le mani, è la tua posizione finale

Metti giù la bandiera bianca, oh, non ti arrendi ora

La storia di nessun eroe, non c’è fiammata di gloria

Ma l’alba arriva solo alla fine della notte

Ci spezzeremo prima che si frantumi

Non possiamo cadere a pezzi (Oh, oh, oh)

Non moriamo giovani

Difficoltà a tenere la testa a volte

Dobbiamo solo andare avanti

Non possiamo rinunciare a questa vita

Tutto il respiro nei tuoi polmoni

È più forte delle lacrime nei tuoi occhi

È fare o morire, ma siamo vivi

E mentre siamo qui, tieni la linea

Tieni la linea

Tieni la linea

Non moriamo giovani

Dobbiamo solo andare avanti

Non moriamo giovani

Tieni la linea