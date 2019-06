Un grande debutto per Big Little Lies 2, la seconda stagione della pluripremiata serie tv targata HBO, con protagoniste le 5 donne di Monterey unite da un’enorme e pesante segreto.

La première, uscita negli Stati Uniti proprio ieri, 9 giugno 2019, ha riportato in scena la vita e le avventure delle protagoniste, catapultandoci da subito nell’universo della storia così come lo avevamo lasciato alla fine della prima stagione.

Sin da subito ritroviamo lo spirito della serie tv, esattamente come l’abbiamo lasciata. Ma mentre da una parte si rincorre una continuità, dall’altra si cerca di presentare qualcosa di nuovo e originale.

Meryl Streep grande protagonista della prima puntata

Gran parte del successo di questa prima puntata di Big Little Lies 2 lo si deve alla grande interpretazione di Meryl Streep. La magia della sua recitazione vi terrà attaccati alla tv e vi delizierà come solo la vera grande arte attorica sa fare.

Meryl è Mary Louise Wright, la madre di Perry arrivata in città per aiutare Celeste con i bambini, ma anche per scoprire qualcosa in più sulla scomparsa di suo figlio.

Per Meryl Streep, questo in Big Little Lies è il primo ruolo in una serie televisiva. L’attrice è stata pensata sin da subito per il ruolo di Mary Louise dagli autori della storia, per le sue incredibili doti recitative, e la capacità di passare facilmente da ruoli drammatici a comici. Ed è infatti proprio Meryl il valore aggiunto a questa seconda stagione. Molti sin da subito hanno ipotizzato un sicuro Emmy Awards per lei.

Trama di Big Little Lies 2 e uscita in Italia

Per poter vedere la prima puntata di Big Little Lies 2 in Italia, dobbiamo aspettare il 18 giugno, quando verrà trasmessa su Sky Atlantics. Ma nell’attesa, vediamo da dove prenderà il via la trama della storia.

Come ben saprete, la prima stagione di Big Little Lies è tratta da un libro di Liane Moriarty, ma la seconda si scollega dalla storia scritta, per prendere il volo da sola. Tra gli autori della serie rimane anche la scrittrice dell’opera originale, anche se convincerla a continuare la storia non è stato certo una cosa scontata.

Ritroviamo così Celeste (interpretata da Nicole Kidman) ormai libera dal marito violento ma tormentata dagli incubi e dalla paura; Jane (interpretata da Shailene Woodley) ancora segnata dal trauma dello stupro e Madeline (interpretato dall’attrice Reese Witherspoon), mamma dal carattere forte costretta ad affrontare i problemi con sua figlia adolescente. Infine Renata e Bonnie (Laura Dern e Zoë Kravitz) che insieme alle loro amiche custodiscono un segreto atroce e inconfessabile.

Le premesse per una grande seconda stagione ci sono tutte! Speriamo che il risultato sia all’altezza delle aspettative!