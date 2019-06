Il precedente remake risale al 2015, e aveva come protagonista l’attrice Lily James, Richard Madden nei panni del principe Azzurro, e Helena Bonham Carter in quelli de la fata madrina.

Non sono state rivelate molte altre notizie riguardo alla trama vera e propria del film, ma sappiamo di certo che sarà una commedia musicale , e quindi un film che punterà molto sull’intrattenimento con canzoni e melodie. Ancora più comprensibile, quindi, la scelta di un’attrice protagonista come Camila Cabello .

Nonostante i fan della Cabello , e in generale tutti gli amanti del genere, non stiano già più nella pelle, pare che poter vedere il film di Cindarella bisognerà aspettare quasi due anni. Secondo fonti ufficiali, infatti, la Sony Pictures ha fatto sapere che il film vedrà la luce non prima del 5 febbraio 2021 .

