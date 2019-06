Film del 2012 diretto da David O’ Russell, meglio conosciuto in Italia come “Il Lato Positivo”.

Oggi cercherò di parlarvi di quei 10 titoli che dovreste vedere almeno una volta: primo, perchè sono film che hanno lasciato un segno importante e secondo perché in questo momento vi bastano pochi clic per vederli senza alcun impegno sulla piattaforma Neflix .

Netlfix offre un’intera sezione dedicata ai film premiati : pellicole che si sono distinte non solo per la loro qualità ma anche per il messaggio che hanno trasmesso .

Sono qui oggi per fare però un piccolo passo in avanti: uno dei primi scopi di un film è sicuramente quello di intrattenere ma a volte, subito dopo, è importante anche imparare qualcosa che possiamo tenere sempre con noi.

Non c’è nulla di meglio in una serata – da passare da soli o con gli amici – spesa di fronte a un buon film che vi faccia compagnia.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.