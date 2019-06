Ad oggi, “Dark Ballet” può essere considerata una delle canzoni più eclettiche di Madonna.

Il suo nuovo cd, “Madame X“, presenta un mix di generi tra il reggaeton e la dance: “Dark Ballet” è però il singolo che forse più si distingue.

Prodotta in collaborazione con Mirwais, la canzone che per la prima volta è stata cantata al Met Gala 2018 è una forte accusa alla società moderna.

Il video musicale ufficiale, dalla durata di più di sei minuti, comincia con un’intensa citazione:

“La vita è tutto ciò che abbiamo e la viviamo come crediamo di doverla vivere. Sacrificare quello che sei e vivere senza credere, quello è un destino peggiore della morte”.

Significato di “Dark Ballet”, Madonna

“It’s a beautiful plan, but I’m not concerned,” canta Madonna, “It’s a beautiful game that I never learned, people tell me to shut my mouth that I might get burned.”

“E’ un bellissimo gioco che non ho mai imparato, la gente mi dice che devo tenere la bocca chiusa perchè potrei scottarmi”

Sappiamo tutti che Madonna non è qualcuno a cui si può frenare la lingua. E’ un messaggio chiaro da parte di una delle più famose regine del Pop, vuole dire e fare quello che le pare e piace.

Anche tu non vedi l’ora che esca il nuovo album Madame X? Nel frattempo puoi guardare sopra il video di “Dark Ballet”, mentre qui sotto testo e significato!

Madonna, “Dark Ballet”

Testo di “Dark Ballet”, Madonna



It’s a beautiful life, but I’m not concerned

It’s a beautiful dream, but a dream is earned

I can dress like a boy, I can dress like a girl

Keep your beautiful words, ‘cause I’m not concerned



‘Cause your world is such a shame

‘Cause your world’s obsessed with fame

‘Cause your world’s in so much pain

‘Cause your world is…

‘Cause your world is…

Up in flames



It’s a beautiful plan (Hmm), but I’m not concerned (Oh yeah)

It’s a beautiful game (Hmm) that I never learned

People tell me to shut my mouth (Shut your mouth)

That I might get burned

Keep your beautiful lies (Hmm) ‘cause I’m not concerned



‘Cause your world is such a shame

‘Cause your world’s obsessed with fame

‘Cause your world’s in so much pain

‘Cause your world is…

‘Cause your world is…



I will not denounce the things that I have said

I will not renounce my faith in my sweet Lord

He is just an angel, fight against the anguish

I am not afraid that I will die ‘cause I believe you

God is on my side and I’ll be fine

I am not afraid ‘cause I have faith in me

You can cut my hair and tell me I’m a bastard

Say that I’m a witch and burn me at the stake

It’s all a big mistake

To not to doubt him and it’s a sin

I won’t give in



They are so naive

They think we are not aware of their crimes

We know, but we are just not ready to act

The storm isn’t in the air, it’s inside of us

I want to tell you about love and loneliness

But it’s getting late now

Can’t you hear outside of your Supreme hoodie, the wind that’s beginning to howl?



It’s a beautiful life

Traduzione “Dark Ballet”, Madonna

È una vita bellissima, ma non sono preoccupata

È un bel sogno, ma un sogno è guadagnato

Posso vestirmi da ragazzo, posso vestirmi come una ragazza

Mantieni le tue bellissime parole, perché non sono preoccupata

Perché il tuo mondo è un tale peccato

Perché il tuo mondo è ossessionato dalla fama

Perché il tuo mondo sta soffrendo così tanto

Perché il tuo mondo è …

Perché il tuo mondo è …

In fiamme

È un bel piano (Hmm), ma non sono preoccupato (Oh sì)

È un bellissimo gioco (Hmm) che non ho mai imparato

La gente mi dice di chiudere la bocca (chiudi la bocca)

Che potrei essere bruciato

Mantieni le tue belle bugie (Hmm) perché non sono preoccupata

Perché il tuo mondo è un tale peccato

Perché il tuo mondo è ossessionato dalla fama

Perché il tuo mondo sta soffrendo così tanto

Perché il tuo mondo è …

Perché il tuo mondo è …

Non denuncerò le cose che ho detto

Non rinuncerò alla mia fede nel mio dolce Signore

È solo un angelo, lotta contro l’angoscia

Non ho paura di morire perché credo in te

Dio è dalla mia parte e starò bene

Non ho paura perché ho fiducia in me

Puoi tagliarmi i capelli e dirmi che sono un bastardo

Drmi che sono una strega e che mi brucerai sul rogo

È tutto un grosso errore

Per non dubitarne ed è un peccato

Non mi arrenderò

Sono così ingenui

Pensano che non siamo consapevoli dei loro crimini

Lo sappiamo, ma non siamo pronti ad agire

La tempesta non è nell’aria, è dentro di noi

Voglio parlarti di amore e solitudine

Ma si sta facendo tardi ora

Non riesci a sentire al di fuori della tua felpa con cappuccio

il vento che sta cominciando a ululare?

È una bellissima vita