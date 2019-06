Difficile da accettare, ma la saga cinematografica degli X-Men, che ci ha accompagnato negli ultimi 19 anni, si chiude con un capitolo che delude proprio tutti.

X-Men Dark Phoenix non piace proprio a nessuno, né alla critica né al pubblico. Un epilogo deludente, e da una parte prevedibile, dopo gli ultimi film già usciti.

La producer storica prende le distanze

Visti i risultati, Lauren Shuler Donner, la producer storica della saga di X-Men, ci tiene a sottolineare la sua estraneità agli ultimi tre capitoli della saga.

Sul suo profilo Twitter, infatti, la donna ha pubblicato un tweet molto pungente, nel quale invitava tutti a “risparmiare le condoglianze” per l’insuccesso del film, perché lei non ha avuto niente a che vedere con X-Men Apocalypse, X-Men: Dark Phoenix e New Mutants.

Il singolare tweet è stato ben presto cancellato, ma alcuni sono riusciti a leggerlo e salvarlo.

I numeri al Box Office di X-Men: Dark Phoenix

I numeri che ci arrivano dalle proiezioni di X-Men: Dark Phoenix non sono per niente esaltanti. Per quanto riguarda il primo weekend di proiezione, infatti, il film si attesta per il momento come quello con il minor successo di tutti i film della saga, con soli 33,9 milioni di dollari negli USA. Ma anche in Italia il risultato è tutt’altro che roseo.

Uno scarso successo di pubblico, quindi, ma anche la critica non ha gradito, considerando X-Man Dark Phoenix come il film peggiore di tutta la saga.

Si tratta di un risultato molto triste per un franchise che, all’inizio della sua storia, è stato il primo alto esempio di cinema tratto dai fumetti, che ha aperto la strada ad un genere oggi fiorente e molto amato.

Spazio alle donne

Sophie Turner nel film X-Men: Dark Phoenix

Se c’è un punto a favore da riconoscere in X-Men: Dark Phoenix è sicuramente la forte presenza di personaggi femminili e l’interazione che è stata creata tra di loro nella trama.

Tra i personaggi più amati, sicuramente quello della protagonista Jean, interpretato dalla bella Sophie Turner (che vede la sua popolarità legata al personaggio di Sansa in Game of Thrones).

Probabilmente la cosa migliore da fare è andare a vedere il film senza grandi aspettative, e pronti a sentire la nostalgia profonda per i primi capitoli della saga che tanto ci hanno appassionati.