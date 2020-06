Il grande successo della serie tv La Casa di Carta non si discute, pare infatti che la serie sia la più vista in assoluto, ma quando finirà? Inizialmente era stata pensata come una sola stagione, divisa in due parti, ma l’accoglienza entusiasta del pubblico ha portato anche ad una terza e una quarta parte.

Tuttavia, neanche quest’ultima stagione può ritenersi conclusiva e infatti si parla di una quinta parte in lavorazione che si ipotizza possa essere l’ultima.

Quando finirà La Casa di Carta?

Il timore è sempre lo stesso: il vedere una serie bella e originale tirata così per le lunghe da autodistruggersi. Non sarebbe la prima volta in effetti. La storia delle serie tv ci insegna che le produzioni che vogliono cavalcare il consenso del pubblico fino all’estremo, finiscono per pasticciare finali frettolosi e deludenti quando l’interesse degli spettatori inizia a calare.

Speriamo che per La Casa di Carta non sarà così, e questo augurio non è condiviso soltanto da numerosi fan di tutto il mondo, ma anche da uno degli attori protagonisti della storia, Darko Perić, che interpreta il ruolo di Helsinki.

L’attore, in una recente intervista per FormulaTV, ha dichiarato apertamente la sua speranza che la rapina, fulcro della trama de La Casa di Carta, possa concludersi quanto prima, per non far perdere quella forza e quell’originalità di cui si fa portatrice e che ha reso la serie tv una delle più amate al mondo.

Ecco le parole di Darko riguardo alle quinta parte della serie tv:

Sono sincero, credo che debba finire ad un certo punto. Credo che la rapina debba concludersi per non rischiare che, allungandola troppo, si perda la sua essenza.

Parole assolutamente condivisibili.

Per il momento però, aspettiamo la quinta parte de La Casa di Carta, anche se non è ancora nota una possibile data d’uscita.

Secondo te la serie avrà la sua conclusione con la prossima parte? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto.