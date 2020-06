Hai già visto il video di Mueve La Cintura?

Eh si, ti capiamo benissimo. Vorremo essere anche noi al posto di Pitbull in quella piscina a sfioro per ballare insieme a tutto quel ben di dio.

A parte questo…

Pitbull è all’altezza del suo soprannome Mr. Worldwide e ce lo dimostra in “Mueve La Cintura”. Nel senso che canta in due lingue e collabora con artisti che fanno parte di due nazioni diverse.

Questa è una delle tante collaborazioni presenti nell’undicesimo album Libertad 548, – che puoi acquistare seguendo il link qui sotto – tempestato di stelle del rapper.

Il frizzante banger Mueve La Cintura combina elementi della cultura latina e indiana.

Tito “El Bambino” ripropone il sound portoricano con i suoi versi in lingua spagnola, mentre la superstar indiana Guru Randhawa spruzza un po’ di Punjabi qua e là sul ponte di Mueve La Cintura.

Come al solito, Pitbull alterna spagnolo e inglese sul ritornello:

“Mueve la cintura, i tuoi fianchi non mentono – ora sposta i fianchi in quel modo e girati”.

Il video musicale di “Mueve La Cintura” è uscito due giorni fa (8 giugno) e, come dicevamo all’inizio, è un autentico spettacolo… per quanto riguarda le gentil donne presenti nella clip. Le top model in bikini ci regalano anche una bella coreografia attorno al falò… cosa chiedere di più? La clip sembra funzionare bene su YouTube, dove ha già superato le 2 milioni di visualizzazioni. Ah, una cosa è certa: Pitbull indosserà il suo completo elegante anche per andare al supermercato 😀 in tutti i video si veste sempre così.

Te cosa ne pensi di questa canzone? Il twerking delle ragazze ti ha dato alla testa?

Testo di Mueve la Cintura

[Introduzione: Tito El Bambino & Pitbull]

Le gusta salir sola

No cree en el amor

(Tito el Bambino)

Nadie la controla

Es su decisión

(Mr. Worldwide)

Bella y tentadora

No te deja opción (Guru)

Bailando te seduce

En cualquier posición (Woo)

[Ritornello: Pitbull]

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

[Verso 1: Pitbull]

I just wanna boom-boom

Take you to the room-room

With a little zoom-zoom

And a little mm-mm

Mami, tu estás muy buena

Mami, tu estás muy dura

Mami, tu estás muy rica

Muévela cintura

Bandolera

Ya yo veo que tu estás

Qué tu quieres, quieres más

Si me gusta’ ven pa’ca

Rakata, rakata

Mami, no te ponga; fuga

Hazme un favorcito

Y mueve la cintura

[Pre-Ritornello: Pitbull & Tito El Bambino]

Oooh, oe oe oh, oe oe oh

Baila, bailalo, baila, bailalo

Oe oe oh, oe oe oh

Baila, bailalo

[Ritornello: Pitbull]

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

[Verso 2: Tito El Bambino]

Boom, boom, boom

Dale, mueve eso

Le vi por detrás

Y le robo un beso

Esto se calienta

Al ritmo de mi bembe

Dandole hasta abajo

Perreando como es

Boom, boom, boom

Sexo en exceso

Con ese cuerpo

Me calienta eso

A ti te gusta en la cara, se te ve

Dandole hasta abajo

Perreando como es

[Pre-Ritornello: Pitbull & Tito El Bambino]

Oooh, oe oe oh, oe oe oh

Baila, bailalo, baila, bailalo

Oe oe oh, oe oe oh

Baila, bailalo

[Ritornello: Pitbull]

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

[Verso 3: Guru Randhawa]

No No No Tera no competition

Munde milne nu labde ne reason

Teri meri jodi is a perfect picture

Show, show, show, show me the teaser

No No No Tera no competition

Munde milne nu labde ne reason

Teri meri jodi is a perfect picture

Show, show, show, show me the teaser

[Ponte: Guru Randhawa]

Teri body da itar

Karda out of control

Tu baby one in a billion

Tere wargi na koi hor

Jado hilda tera laq

Palle chhad di na kakh

Munde kehnde rehnde, kehnde rehnde

Show me some more

[Ritornello: Pitbull]

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that and wind

Mueve la cintura

Your hips don’t lie

Now move your little hips like that

From side to side

La traduzione del testo di Mueve la Cintura

[Introduzione: Tito El Bambino & Pitbull]

Le piace uscire da sola

Non crede nell’amore

(Tito El Bambino)

Nessuno la controlla

È una sua decisione

(Mr. Worldwide)

Bella e allettante

Non ti lascia scelta (Guru)

Quando balla ti seduce

In qualsiasi posizione (Woo)

[Ritornello: Pitbull]

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra

[Verso 1: Pitbull]

Voglio fare solo boom-boom

Ti porto nella stanza

Con un po’ di zoom-zoom

E un po’ mm-mm

Mamma, sei molto brava

Mamma, sei molto difficile

Mamma, sei molto ricca

Muovi la vita

Bandolera

Vedo che lo sei

Cosa vuoi, vuoi di più

Se ti piace ‘vieni qui’

Rakata, rakata

Mamma, non metterti;

Fammi un favore

E muovi la vita

[Pre-Ritornello: Pitbull e Tito El Bambino]

Oooh, oe oe oh, oe oe oh

Danza, danza, danza, danza

Oe oe oh, oe oe oh

Balla, balla

[Ritornello: Pitbull]

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra

[Verso 2: Tito El Bambino]

Boom Boom boom

Dai, muoviti

L’ho visto da dietro

E rubo un bacio

Questo si riscalda

Al ritmo del mio bembe

Colpendolo

Twerkando in questo modo

Boom Boom boom

Sesso eccessivo

Con quel corpo

Mi accendo

Ti piace sulla tua faccia, puoi vederlo

Colpendolo

Twerkando così com’è

[Pre-Ritornello: Pitbull e Tito El Bambino]

Oooh, oe oe oh, oe oe oh

Danza, danza, danza, danza

Oe oe oh, oe oe oh

Balla, balla

[Ritornello: Pitbull]

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra

[Ritornello: Pitbull]

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo e girati

Muovi la vita

I tuoi fianchi non mentono

Adesso sposta i tuoi piccoli fianchi in quel modo

Da una parte all’altra