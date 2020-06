La pandemia globale per il Covid-19 ha messo in ginocchio l’intera macchina dello spettacolo, e Stranger Things 4, così come tante altre serie e film, si è vista sospendere bruscamente le riprese in atto per garantire a cast e addetti ai lavori le norme di sicurezza.

Purtroppo, dalle ultime indiscrezioni, sappiamo che le riprese sono ancora sospese, una notizia che ci porta a pensare ad uno slittamento consistente della data d’uscita della quarta stagione, o addirittura qualcosa di peggio, qualcosa che potrebbe andare ad intaccare la trama stessa della storia.

Quale sarà la data d’uscita di Stranger Things 4?

Purtroppo non sappiamo ancora niente al riguardo, e l’attuale situazione di sospensione non ci aiuta a fare chiarezza. Il cast di Stranger Things 4, purtroppo, non è ancora tornato sul set, e a farcelo sapere è proprio uno dei protagonisti, l’attore Gaten Matarazzo (che interpreta il ruolo di Dustin) che lo ha dichiarato durante il GalaxyCon.

Queste le parole dell’attore:

Il lavoro è in pausa. Eravamo nel bel mezzo delle riprese della quarta stagione ma all’improvviso è arrivato lo stop. Avevano detto che ci saremmo fermati per due settimane ma adesso sono passati già tre mesi…

Le parole di Gaten sono purtroppo sconfortanti. Non solo il lavoro sul set non è ancora ripreso, ma non si sa neanche quando potrebbe riprendere.

Questo purtroppo porterà di sicuro ad uno slittamento della data d’uscita della quarta stagione, ma potrebbe anche portare conseguenze più drastiche. Per l’età degli attori protagonisti, in piena crescita, il passare dei mesi può significare anche un cambiamento di fisicità, di voce.

C’è chi ritiene che lo stop dovuto al lockdown possa mettere in discussione la trama, che dovrà adeguarsi al passare del tempo e farci fare un salto in avanti, direttamente negli anni ’90 di Hawkins. Ovviamente sono solo supposizioni, ma potrebbero essere realmente fondate.

Tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua dopo aver visto il primo teaser di Stranger Things 4.