Debutterà il prossimo 23 giugno una serie tv molto particolare dal titolo Talking Heads che sarà incentrata su alcuni monologhi drammatici scritti dal drammaturgo e attore britannico Alan Bennett.

I monologhi, scritti all’inizio degli anni ’90, sono stati ripresi in questo periodo di pandemia globale, perché descrivono bene la drammaticità che oggi tutti noi ritroviamo nella realtà. I temi trattati sono quelli del dolore, dell’isolamento e della malattia, temi purtroppo molto attuali, che non mancheranno di commuoverci.

I monologhi di Talking Heads

I monologhi della serie Talking Heads saranno interpretati da una serie di grandi attori internazionali, che daranno quindi corpo e scena alla pagina scritta di Alan Bennett.

Tra gli interpreti scelti per mettere in scena Talking Heads possiamo trovare l’attrice Jodie Comer, già conosciuta per il molto apprezzato ruolo di Villanelle in Killing Eve e Martin Freeman, conosciuto dai più per la sua parte nella serie tv Sherlock o per aver vestito i panni di Bilbo Baggins nella trilogia cinematografica de Lo Hobbit.

Altri attori coninvolti nel progetto sono Imelda Staunton, Kristin Scott Thomas, Maxine Peake, Rochenda Sandall e Lucian Msamati.

Ecco alcune delle prime foto di scena che sono state distribuite in attesa della data di debutto di Talking Heads.

Martin Freeman in Talking Heads

Jodie Comer in Talking Heads

Il progetto, molto ambizioso, della serie tv è stato prodotto da Nicholas Hytner e Kevin Loader della London Theatre Company e invece coprodotto da Steve Clark Hall. Per quanto riguarda i produttori esecutivi si tratta di Nick Starr e Anthony Jones per la London Theatre Company e Piers Wenger invece per la BBC.

La serie tv Talking Heads debutterà il 23 giugno in anteprima e verrà poi rilasciata in streaming su iPlayer.

Cosa ne pensi di questo progetto molto ambizioso e dall’impostazione sicuramente teatrale? Lascia un commento alla fine dell’articolo.