Ufficializzati i quattro giudici dell’edizione 2020 di X Factor: due grandi ritorni, quello di Mika e Manuel Agnelli e due nuovi arrivi, quello di Emma Marrone e Hell Raton.

È stato Alessandro Cattelan, il presentatore del talent, ad annunciare durante la puntata del suo “E poi c’è Cattelan” i nomi dei quattro nuovi giudici che si siederanno alla scrivania dell’edizione 2020 di X Factor.

Mika

Per la felicità del pubblico tornerà Mika. Il cantante ha alle spalle ben tre edizioni -l’ultima quella del 2015- ed è pronto a rimettersi in gioco. Tornato sulla scena musicale lo scorso anno con un nuovo progetto discografico, il 2020 sarebbe dovuto essere per lui un anno di grandi eventi live, con concerti e partecipazioni a festival internazionali. Purtroppo la situazione venutasi a creare a causa del Coronavirus ha fatto saltare i suoi piani. Un’agenda più libera gli ha dato la possibilità di prendere nuovamente parte al talent e il suo ritorno ha un chiaro obbiettivo, come ha dichiarato lui stesso: “La mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista è intrattenere, fare sognare la gente”. Un modo per riavvicinare le persone, e non abbiamo dubbi ci riuscirà.

Emma Marrone

Approderà per la prima volta in veste di giudice Emma Marrone, che dopo aver preso parte come direttore artistico ad alcune edizioni del programma che l’ha lanciata “Amici di Maria De Filippi”, cercherà nuovamente di dare il suo contributo nel guidare giovani artisti verso la realizzazione dei propri sogni. “Sono carica di energia positiva per affrontare questa nuova avventura, la stessa energia che spero di riuscire a trasmettere ai cantanti in gara!” ha dichiarato nel post di annuncio sul profilo Instagram. Come tutte le “prime volte” c’è tanta emozione, ammette, ma è pronta a dare alla musica “il peso e lo spazio che merita”, conclude. Emma sa bene cosa significhi partire da un talent, vincerlo, e avere la possibilità di dimostrare al mondo quello che si è in grado di fare. I suoi dieci anni di carriera ne sono una prova.

Manuel Agnelli

Il secondo ritorno è quello del leader degli Afterhours, Manuel Agnelli, protagonista delle ultime stagioni di X Factor se non si conta quella dello scorso anno. Nel 2019 si era preso una pausa dal ruolo di giudice per dedicarsi alla musica e per celebrare i 30 anni della band. Ma il talent ha sentito la sua mancanza e alla richiesta di prendere nuovamente parte alla 20esima edizione il cantante è stato più che felice di rispondere in modo affermativo: “Ho di nuovo l’occasione per portare la voce di un modo di fare musica e del perché fare musica, lontani dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi. La musica come linguaggio, come espressione del sé, come percorso umano, come presa di posizione, come atto di vita. Molto, molto più potente dell’avere successo”. Il pubblico di X Factor lo sa bene, Manuel non si è mai tirato indietro di fronte alla possibilità di dare con schiettezza le proprie opinioni, portando avanti una visione musicale che ha spesso portato sul palco dell’innovazione. Vedremo cosa avrà in serbo per quest’edizione.

Hell Raton

Un altro debutto, non solo ad X Factor ma addirittura televisivo, sarà quello di Manuel Zappadu in arte Hell Raton. Fondatore e direttore creativo dell’etichetta discografica “Machete Empire Records”, il rapper ha alle spalle una lunga esperienza nella ricerca di nuovi talenti e proprio per questo non ha esitato ad accettare la proposta ricevuta. “Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me”, ha scritto. Rivedendosi spesso in quegli occhi carichi di passione e voglia di fare, il giovane sente di aver realizzato il suo sogno “grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato”. Proprio per questo non avrebbe mai potuto rifiutare la proposta di aiutare giovani artisti a trovare la propria strada. Riuscirà nel suo intento?

La nuova edizione di X Factor sarà inevitabilmente diversa, come annunciato dai vertici Sky che affermano come si stiano impegnando nel realizzare intrattenimento nel rispetto delle norme previste. I casting, tenuti online, termineranno il prossimo 20 Giugno. Poi la palla passerà ai giudici.

Cosa ne pensate di questa nuova giuria? Avreste voluto vedere qualcun altro al loro posto? Fatecelo sapere nei commenti!