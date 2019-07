Il nuovo trailer di “Maleficent: Mistress of Evil” è arrivato e Angelina Jolie ci mostra tutta la sua malefica bellezza.

Il film sarà nelle sale dal 18 Ottobre di quest’anno. La Disney ancora non si ferma, dopo il grande successo del Live Action di Aladdin ci attende a breve nelle sale anche “Il Re Leone“, nelle sale italiane dal 21 agosto.

Il sequel di Maleficent, uscito nel 2014, è attesissimo soprattutto per la sua protagonista. Una storia Disney che si distingue in quanto per la prima volta è la storia di un “villain” quella che viene raccontata.

Insieme alla Jolie Elle Fanning, che interpreta la principessa Aurora. Nuove avventure e nemici le attendono in questo seguito che si prospetta pieno di magia e ambientazioni veramente suggestive!

La pellicola è diretta da Joachim Rønning, la storia curata da Linda Woolverton mentre la sceneggiatura è sempre di Linda Woolverton, ma accompagnata da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Elle Fanning in una scena del film “Maleficent: Mistress of Evil”

Trama di “Maleficent: Mistress of Evil” con Angelina Jolie

Gli anni sono passati per Maleficent e Aurora: il rapporto, nato da un cuore spezzato e ricerca di vendetta, è ora fiorito in un sentimento di puro amore.

L’odio tra uomo e fate è per ancora presente nel regno, che sta per celebrare il matrimonio tra Aurora e il principe Filippo, unione che potrebbe anche unire anche i due regni di Moors e Ulstead, creando una nuova alleanza.

Maleficent and Aurora sono però messe a l’una contro l’altra per via di questa guerra, che metterà alla prova la loro lealtà e le porrà davanti a una domanda importante: possono davvero essere una vera famiglia?

Angelina Jolie torna a rivestire i panni di Malefica per “Maleficent: Mistress of Evil”

In Mistress of Evil, Angelina Jolie and Elle Fanning reprising riprenderanno i loro ruoli di Maleficent e Aurora; nel cast troviamo anche le star Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville.

Siete emozionati per questo sequel? Fatemi sapere nei commenti!