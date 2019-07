La cover di Agosto del magazine Vogue US vede come protagonista l’inarrestabile Ariana Grande.

La cantante si è lasciata andare a una lunga intervista in cui ha parlato non solo di musica ma anche di alcuni aspetti della sua vita privata e ha rilasciato tramite l’account ufficiale Youtube del magazine americano anche il video musicale di “In My Head”, traccia contenuta nell’ultimo album di successo “Thank U, Next”.

Ariana ha rivelato di aver trovato la propria strada e di sentirsi finalmente libera di poter condividere con il mondo la musica che ha sempre voluto fare.

“Ci sono stati un paio di album nei quali metà delle canzoni le facevo per me, l’altra metà per consolidare la mia posizione nell’industria pop”

L’ultimo progetto –Thank U, Next– lo ha definito come “un momento di realizzazione personale” durante il quale ha capito che era giunto il momento di affrontare tutto quello che stava succedendo nella sua vita.

Non sono stati anni facili per l’artista: dall’attentato terroristico avvenuto durante uno dei suoi concerti a Manchester, dove persero la vita ben 22 persone, alla perdita dell’ex fidanzato Mac Miller, morto per overdose, all’annullamento del fidanzamento con Pete Davidson.

Ma Ariana non si è mai fermata e tra alti e bassi ha continuato a produrre un successo dopo l’altro riuscendo in un’impresa che solo i Beatles erano riusciti a compiere prima di lei: occupare contemporaneamente le prime tre posizioni nella classifica dei singoli in America.

Tutto questo anche grazie ai milioni di fans con i quali la Grande ammette di avere un rapporto speciale:

“Mi piace condividere con loro cose nella quale so che potrebbero trovare un conforto -sapere che anche io sto passando le loro stesse fasi- ma ci sono anche molte cose che quotidianamente tengo per me e che non voglio diffondere perchè sono solo mie. Ma loro lo sanno. Lo vedono letteralmente nei miei occhi. Sanno quando non sono connessa, quando sono stanca, quando sono felice. È una strana connessione che abbiamo”

Insieme all’intervista e al servizio fotografico Vogue ha pubblicato anche il video di “In My Head” che vede come unica protagonista proprio la cantante.

Vogue presenta il video di Ariana Grande “In My Head”

Come se fosse davvero uno scorcio all’interno della sua testa il video prende forma all’interno di una stanza totalmente bianca, completamente vuota, e mentre Ariana canta “la mia immaginazione è troppo creativa” attorno a lei si materializzano una serie di stivali neri e lunghe code di capelli: due delle caratteristiche che contraddistinguono da anni l’artista.

“Pensavo che tu fossi quello giusto, ma era tutto nella mia testa”

Grazie a una serie di effetti speciali e quasi psichedelici -utilizzati spesso nella realizzazione dei suoi video- canta alla telecamera come si lasci spesso condizionare dalla sua volontà di vedere del buono nelle persone, che pero’ finiscono sempre per rivelare la loro vera identità.

Ariana è quasi giunta al termine della prima metà della lega americana del suo “Sweetener World tour” –ma sono state già annunciate nuove tappe per la fine dell’anno– e dopo una breve pausa riprenderà il prossimo 17 Agosto con le date europee.

Nessuna data italiana prevista per questo tour, ma le occasioni per rivederla sono certa che non mancheranno.