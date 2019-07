Ad avvicinarli potrebbe essere stato il video di Señorita, la loro hit estiva. O forse era una cosa che andava avanti da tempo. Sta di fatto che la bella Camilla Cabello e Shawn Mendes non stanno facendo proprio nulla per smentire i rumors che stanno circolando su di loro.

Sembra proprio che infatti i due stiano insieme. Ma sarà vero?

La bella cantante di “Havana” arriva dalla relazione con Matthew Hussey, finita recentemente dopo che i due erano insieme da 18 mesi: per questo i fan di lei si sono subito chiesti se ora Camila abbia deciso di mettersi con il ventenne Shawn Mendes.

La coppia sembra più affiatata che mai: sono stati avvistati in questi giorni a Los Angeles mentre si tenevano per mano, complici e sorridenti. Non la raccontano giusta…

Shawn Mendes e Camila Cabello avvistati insieme a LA!

Sembra che i due si sentissero perfettamente a loro agio a farsi vedere insieme ma soprattutto, non riuscivano a smettere di sorridere.

Shawn Mendes abbraccia Camila durante la loro uscita a LA

Shawn Mendes e Camila Cabello passeggiano insieme, sorridenti, a LA

I fan di lei hanno cominciato ad essere ancora più sospettosi da quando Camila ha postato un messaggio criptico sul suo Instagram, che sembra proprio essere collegato alla sua situazione con il cantante.

Che Camila si stesse riferendo proprio a Shawn?

View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) on Jul 8, 2019 at 11:41am PDT Il criptico post di Camila sul suo Instagram

“Perderai te stesso di tanto in tanto. Ma torna indietro. Torna a quello che il tuo cuore conosce. Non importa da quanto tempo tu sia andato via…torna indietro”

Sebbene i media avessero comunicato che Camila Cabello e il suo ex fidanzato si fossero lasciati per comune accordo, una fonte vicina a loro avrebbe rivelato a The Sun che: “La rottura sicuramente non farà altro che aggiungere benzina sul fuoco, adesso che tutti pensano che Camila e Shawn siano molto più che semplici amici”.

Non resta che portare pazienza e attendere che siano proprio i due protagonisti di questi rumors a smentire o forse, come in tanti desiderano, confermare la notizia.

Nel frattempo però noi ce lo godiamo insieme, con la loro innegabile chimica, nella bellissima Señorita!

