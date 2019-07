ATTENZIONE SPOILER

Dopo lo scioccante finale di Stranger Things 3, ecco che iniziano a fiorire le teorie più disparate da parte dei fan, ma una in particolare sembra trovare l’appoggio di molti.

La scena che ha risvegliato in tutti curiosità e fantasia, è quella che ci viene offerta nel post-credits, quando pensi che sia tutto finito e invece… un semini viene lanciato verso il futuro della serie tv.

Il Finale di Stranger Things 3

Dopo la scioccante morte di Hopper che chiude tristemente l’ultimo episodio di Stranger Things 3, veniamo sommersi dalle scene più malinconiche di tutta la stagione, quando Will, Joyce, Undi e Jonathan partono lasciandosi alle spalle gli amici di una vita.

Eppure, dopo i titoli di coda, una nuova e intrigante scena ci sorprende: ci troviamo catapultati in una prigione in Russia, dove due militari prelevano un povero malcapitato da una cella e lo danno in pasto ad… un demogorgone.

Nel prelevare l’uomo, le due guardie parlano in russo anche di “un americano“, chiuso in una delle celle, che porta a pensare che Hopper, in qualche strano modo, sia ancora vivo, e si trovi in Russia.

La teoria dei fan sul finale di Stranger Things

Nonostante tutto porti a pensare ad Hopper, la fantasia dei fan vola davvero molto in alto, tanto in alto da arrivare ad ipotizzare che nella cella russa si trovi Bob Newby, l’infelice vecchia fiamma di Joyce, divorato nella seconda stagione da un democane, e che abbiamo rivisto in questa terza stragione in un commovente flashback.

C’è da dire che Bob è stato uno dei personaggi più amati della serie, e il più rimpianto (dopo la sfortunata Barb), ed è quindi forse questo amore da aprte dei fan a spingerli verso un’interpretazione così fantasiosa.

Ci sembra infatti una teoria davvero improbabile, prima di tutto perché abbiamo visto con i nostri occhi che Bob è stato divorato dal democane, mentre, al contrario, non abbiamo visto sullo schermo la morte di Hopper.

Il macchinario russo che tentava di riaprire la porta sul Sottosopra è esploso, e tutti i presenti si sono inceneriti e di conseguenza anche lo sceriffo Hopper deve aver fatto la stessa fine… ma non possiamo dire di averlo visto, e per questo non ne abbiamo la certezza.

Una quarta stagione di Stranger Things?

Questa scelta potrebbe essere dettata dalla voglia degli autori di tenerci sul filo, e traghettarci verso una quarta stagione di Stranger Things ancora più piena di sorprese.

Dopotutto, se nella serie si parla di passaggi tra mondi paralleli, potrebbe essere possibile anche un passaggio di Hopper da un posto ad un altro. Non sappiamo come, ma potrebbe essere l’unica spiegazione.

E magari proprio Undi, dopo aver ritrovato i suoi poteri, potrebbe mettersi allopera e cercare il suo papà, chissà…

Una terza stagione di Stranger Things davvero bellissima, che ci ha tenuti incollati allo schermo e che già ci manca. Non vediamo l’ora di sapere qualcosa in più su una possibile continuazione.