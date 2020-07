Il nuovo singolo di Dua Lipa estratto dall’album “Future Nostalgia” è “Hallucinate”.

Dua Lipa non si accontenta, e nonostante i brani “Don’t Start Now” e “Break My Heart” continuino a essere tra i più ascoltati e trasmessi dalle radio anche a distanza di mesi dalla loro uscita, lancia un nuovo singolo.

Si tratta di “Hallucinate”, tratto dall’album “Future Nostalgia” che ad oggi continua a essere uno dei dischi pop più belli che questo 2020 ci poteva regalare. Il brano ci riporta agli anni ’90, primi anni 2000 e ci trasporta sulla pista da ballo senza passare dal via.

La cantante ha definito questa traccia “diversa da tutte le altre, nettamente più liberatoria” e perfetta per il palco di un festival. “Ogni volta che creo una nuova canzone immagino come sarebbe cantarla a Glastonbury -il noto festival musicale inglese- e non c’era alcun dubbio che questa fosse perfetta per un’occasione del genere” ha dichiarato.

Il singolo descrive un amore così intenso da portare a sentirsi come in preda a delle allucinazioni. Ed è esattamente quello che ha voluto rappresentare anche con il video ufficiale, pubblicato oggi. A causa delle difficoltà nel registrare su un set di persona, la cantante insieme a un team di artisti ha dato vita alla sua versione animata.

Dua Lipa in versione animata nel video di Hallucinate

Una Dua Lipa metà Betty Boop metà Bratz sarà protagonista di una curiosa avventura che vedrà il coinvolgimento di unicorni, fiori, alveari, ortaggi e molti altri personaggi d’animazione con i quali si ritroverà a ballare sulla base di “Hallucinate”. Non nego che l’intero video vi porterà a chiedervi se non abbiate fatto uso di qualche sostanza allucinogena. Credo quindi che l’obbiettivo sia stato raggiunto.

Vi invito a darci un’occhiata e farci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Hallucinate di Dua Lipa

[Verso 1]

Tasca piena di miele e sono pronta per andare

No, non ho soldi ma ti sto facendo sapere

Che ti amerò come una pazza

Ti respiro fino a quando non avrò le allucinazioni

Il corpo ti rende stupido, ti fa fare quello che io voglio

Oh tesoro, posso renderlo carino, potrei manipolarti

Ma ti amerò come una pazza

Ti respiro fino a quando non avrò le allucinazioni

[Pre-Ritornello]

No, non potrei vivere senza il tuo tocco

No, non potrei mai averne abbastanza

Ti respirerò per sempre e oltre

Ho le allucinazioni

[Ritornello]

Ho le allucinazioni quando chiami il mio nome

Mi vengono le stelle negli occhi

E non spariscono quando vieni verso di me

Sto perdendo la te-te-te-te-sta, la mia testa

Te-te-te-testa, te-te-te-testa

Ho le allucinazioni quando chiami il mio nome

Mi vengono le stelle nei miei

[Verso 2]

Ti ho messo nella mia hall of fame, al centro del muro

Sì, tu sei l’unico, il mio preferito, il mio tutto o niente

Già, ti amerò come una pazza

Ti respiro fino a quando avrò le allucinazioni

[Pre-Ritornello]

No, non potrei vivere senza il tuo tocco

No, non potrei mai averne abbastanza

Ti respirerò per sempre e oltre

Ho le allucinazioni

[Ritornello]

Ho le allucinazioni quando chiami il mio nome

Mi vengono le stelle negli occhi

E non spariscono quando vieni verso di me

Sto perdendo la te-te-te-te-sta, la mia testa

Te-te-te-testa, te-te-te-testa

Ho le allucinazioni quando chiami il mio nome

Mi vengono le stelle nei miei

[Bridge]

Voglio stare dove sei tu

Andiamo a ballare nel buio

Non aspettaret, puoi premere avvio, perdere il controllo

Mi uccidi lentamente con il tuo bacio

Mi tieni legata alle tue dita

Dannazione, ho bisogno di un altro colpo

Fammi perdere la testa

[Ritornello]

Ho le allucinazioni quando chiami il mio nome

Mi vengono le stelle negli occhi

E non spariscono quando vieni verso di me

Sto perdendo la te-te-te-te-sta, la mia testa

Te-te-te-testa, te-te-te-testa

Ho le allucinazioni quando chiami il mio nome

Mi vengono le stelle nei miei

Testo di Hallucinate di Dua Lipa

[Verse 1]

Pocketful of honey and I’m ready to go

No, I ain’t got no money, but I’m letting you know

That I’ma love you like a fool

Breathe you in till I hallucinate

Body make you silly, make you do what I want

Oh baby, I can make it pretty, I could string you along

But I’ma love you like a fool

Breathe you in till I hallucinate

[Pre-Chorus]

No, I couldn’t live without your touch

No, I could never have too much

I’ll breathe you in forever and ever

Hallucinate

[Chorus]

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don’t fade when you come my way

I’m losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my

[Verse 2]

Put you in my hall of fame, middle of the wall

Yeah, you’re my one, my favourite, my ride or die, oh

Yeah, I’ma love you like a fool

Breathe you in till I hallucinate



[Pre-Chorus]

No, I couldn’t live without your touch

No, I could never have too much

I’ll breathe you in forever and ever

Hallucinate

[Chorus]

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don’t fade when you come my way

I’m losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my

[Bridge]

Wanna be right where you are

Let’s go dancing in the dark

Don’t wait, you can push to start, lose control

Kill me slowly with your kiss

Wrap me ‘round your fingertips

Damn, I need another hit

Make me lose my mind

[Chorus]

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don’t fade when you come my way

I’m losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my