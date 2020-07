Gli Evanescence tornano con The Game is Over, il nuovo singolo estratto dall’album The Bitter Truth, una canzone in puro stile rock che racconta la ribellione delle emozioni e di tutto quello che ci scuote nel profondo.

In rotazione radiofonica da oggi 10 luglio, The Game is Over ha anche un suo video ufficiale pubblicato la scorsa settimana e realizzato da Amy Lee e dagli altri componenti della band direttamente con gli smartphone personali.

Il video ufficiale di The Game is Over

Il video di The Game is Over è una rappresentazione da incubo, inquietante e disturbante, di quelle che possono essere le emozioni che ognuno di noi si porta dentro, costretto a nasconderle al mondo indossando una maschera di serenità e perbenismo.

Le immagini, che si susseguono veloci, mostrano i volti dei componenti degli Evanescence misti ai dettagli più svariati, luci, ombre, colori forti e intermittenti.

Realizzato in modo casalingo, come anticipavo, tramite gli smartphone personali della band, il video è stato poi montato e modificato dalla regia di P.R. Brown, che ha portato ad un risultato notevole e di sicuro effetto.

Il significato del testo

A spiegare il significato della canzone è stata la stessa Amy Lee, vocalist degli Evanescence dalla meravigliosa voce da mezzo soprano. La cantante ha descritto The Game is Over come un inno di ribellione contro le maschere che siamo costretti ad indossare nella società. Ecco le sue parole:

Questa canzone parla dell’essere stanchi delle apparenze, delle maschere che indossiamo con gli altri per farli sentire a proprio agio. Quello che sentiamo è diverso da ciò che mostriamo all’esterno per adattarci a ciò che è socialmente accettabile, o di ciò che non ci renderà sgradevoli o troppo “strani” agli occhi di chi ci sta intorno… Amy Lee

Un brano, e un video, molto ben riuscito, che ci riporta gli Evanescence dei tempi migliori!

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento dopo aver letto il testo integrale e la traduzione della canzone qui sotto.

Il testo di The Game is Over degli Evanescence

Had enough, I’ve really

Had enough

Had enough of denial

I’m not alright, but I’m not gonna lie

I don’t know that I ever was

All alone, I’ve waited

All alone

Held it in as I played by your rules

I’ve been biting my lip, but I’m losing my grip

I’m coming down, down, down

When all the hate burns off, I’m left here with the pain

Behind our vain devices are we all the same?

Ooh-ooh, ah-ah

Change me into something I believe in

Change me so I don’t have to pretend

Take a breath and try to play along

But I’m a terrible liar

I feel the world like a brick on my chest

And the party’s just begun

Throw the rope, I’m wading

Through the mud

From your mouth flow a thousand truths

But you know, there’s only one

When all the hate burns off, I’m left here with the pain

Ooh-ooh, ah-ah

Change me into something I believe in

Change me so I don’t have to pretend

Sweet words, they mean nothing, they’re not true

‘Cause the game is over

I want it all or I want nothing at all

Maybe I can

Change me into something I believe in

Change me so I don’t have to pretend

Your sweet words they mean nothing, save your breath

The game is over

Traduzione

Ne ho abbastanza, ne ho davvero abbastanza

Ne ho abbastanza di mentire

Non sto bene, ma non mentirò

Non so di esserlo mai stato

Tutta sola, ho atteso, tutta sola

L’ho retto, ho giocato secondo le tue regole

Mi sono morsa il labbro, ma sto perdendo la presa

Cado giù, giù, giù

Quando tutto l’odio brucia

Sono rimasta qui con il dolore

Dietro i nostri vani dispositivi

Siamo tutti uguali?

Ooh, ah, ah, ah

Trasformami in qualcosa in cui credo

Cambiami così non devo far finta

Fai un respiro e prova a suonare insieme

Ma sono una terribile bugiarda

Sento il mondo come un mattone sul petto

E la festa è appena iniziata

Lancia la corda, sto guizzando nel fango

Dalla tua bocca fluiscono mille verità

Ma tu sai

Ce n’è solo una

Quando tutto l’odio brucia

Sono rimasta qui con il dolore

Ooh, ah, ah, ah

Trasformami in qualcosa in cui credo

Cambiami così non devo fingere

Le parole dolci, non significano niente, non sono vere

Perché il gioco è finito

Voglio tutto o non voglio niente

Forse posso…

Trasformami in qualcosa in cui credo

Cambiami così non devo fingere

Le tue parole dolci, non significano nulla, salvo il respiro

Il gioco è finito