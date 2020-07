“Chew On My Heart”: il nuovo singolo di James Bay che anticipa l’uscita dell’album.

Il cantante inglese James Bay apre le porte che ci condurranno al terzo album e lo fa pubblicando il nuovo singolo “Chew On My Heart”.

Il brano ci preannuncia quale sarà uno dei temi focali del nuovo progetto discografico: l’amore. Il cantante ha dichiarato in un’intervista per NME che il disco sarà differente rispetto ai due precedenti, anche solo per la positività che trasmetterà. Ci sarà anche della tristezza, ma ammette che saranno rare eccezioni.

Un album più personale che andrà a rendere omaggio alla lunga relazione con la sua ragazza. I due si sono conosciuti in giovanissima età e insieme hanno vissuto numerose tappe, come quelle che hanno portato James a essere oggi un apprezzatissimo artista internazionale. Questo disco sarà una sorta di tributo al loro viaggio, ha dichiarato.

“Chew On My Heart” è la prima traccia che ci fa ascoltare. “È una canzone che riguarda l’essere completamente e profondamente innamorati”, con queste parole ha annunciato la sua uscita.

Questa mattina il cantante ha pubblicato anche il video ufficiale del singolo che pur vedendolo come unico protagonista trasmette perfettamente l’intensità delle emozioni provate.

I brani che comporranno l’album sono stati scritti prevalentemente prima del periodo di lockdown e dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo. Il cantante ha affermato che sì, è strano rilasciare canzoni con uno spirito più positivo in un periodo come quello che stiamo vivendo, ma che non sarebbe utile a nessuno dover parlare anche attraverso la musica solo di problematiche e di sofferenza. Ben detto, James.

Vi consiglio l’ascolto di “Chew On My Heart” in attesa di scoprire cosa ne pensate a riguardo!

Traduzione di Chew On My Heart di James Bay

[Verso 1]

Prenditi il tuo tempo, sarò proprio lì

So che nessuno potrebbe mai amarmi in un modo migliore

Prenditi tutta la notte, tu sei la verità che mi sta spezzando

E che mi mantiene tutto intero, tutto intero

[Ritornello]

Voglio essere il tuo tocco

Dormire è così difficile, mi stai bruciando la mente

Come mi sentirei se mi facessi a pezzi?

Dai, mordi il mio cuore

Dai, mordi il mio cuore

Voglio essere il tuo tocco

Dormire è così difficile, mi stai bruciando la mente

Come mi sentirei se mi facessi a pezzi?

Dai, mordi il mio cuore

Dai, mordi il mio cuore

[Verso 2]

Sono un incendio, un caloroso casino

Sto pensando cose e potrei iniziare a pentirmene

Quindi ascoltami, ho bisogno di te ora

Sto precipitando, sto sprofondando

Aspettami, sto mandando un messaggio

Un messaggio

[Ritornello]

Voglio essere il tuo tocco

Dormire è così difficile, mi stai bruciando la mente

Come mi sentirei se mi facessi a pezzi?

Dai, mordi il mio cuore

Dai, mordi il mio cuore

Voglio essere il tuo tocco

Dormire è così difficile, mi stai bruciando la mente

Come mi sentirei se mi facessi a pezzi?

Dai, mordi il mio cuore

Dai, mordi il mio cuore

[Bridge]

Voglio essere il tuo tocco

Dormire è così difficile, mi sta bruciando la mente

[Ritornello]

Voglio essere il tuo tocco

Dormire è così difficile, mi stai bruciando la mente

Come mi sentirei se mi facessi a pezzi?

Dai, mordi il mio cuore

Dai, mordi il mio cuore

Voglio essere il tuo tocco

Dormire è così difficile, mi stai bruciando la mente

Come mi sentirei se mi facessi a pezzi?

Dai, mordi il mio cuore

Dai, mordi il mio cuore

Testo di Chew On My Heart di James Bay

[Verse 1]

Take your time, I’ll be right here

I know no one could ever love me better

Take all night, you’re the truth that is breaking me

And keeping me together, together

[Chorus]

I wanna be your touch

Sleeping’s so tough, you’re burning up my mind

What would it feel like if you tore me apart?

Come on, chew on my heart

Come on, chew on my heart

I wanna be your touch

Sleeping’s so tough, you’re burning up my mind

What would it feel like if you tore me apart?

Come on, chew on my heart

Come on, chew on my heart

[Verse 2]

I’m a fire, I’m a hot mess

I’m thinking things that I might start regretting

So hear me out, I need you now

I’m spiralling, I’m sinking down

Wait for me, I’m sending up a message

A message

[Chorus]

I wanna be your touch

Sleeping’s so tough, you’re burning up my mind

What would it feel like if you tore me apart?

Come on, chew on my heart

Come on, chew on my heart

I wanna be your touch

Sleeping’s so tough, you’re burning up my mind

What would it feel like if you tore me apart?

Come on, chew on my heart

Come on, chew on my heart

[Bridge]

I wanna be your touch

Sleeping’s so tough, it’s burning up my mind

[Chorus]

What would it feel like if you tore me apart?

Come on, chew on my heart

Come on, chew on my heart

I wanna be your touch

Sleeping’s so tough, you’re burning up my mind

What would it feel like if you tore me apart?

Come on, chew on my heart

Come on, chew on my heart