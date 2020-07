In questi giorni tutti parlano di Javicia Leslie, la bellissima attrice di colore che prenderà il posto di Ruby Rose nella serie televisiva di Batwoman. La Rose, infatti, dopo aver lasciato il suo ruolo di Kate Kane nella produzione della serie tv senza particolari spiegazioni, ha rimescolato le carte del cast portando alla scelta di un nuovo protagonista, interpretato proprio da Javicia Leslie. Ma chi è la bella e misteriosa attrice di colore?

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Javicia Leslie, dalla sua carriera alle curiosità sulla sua vita privata!

Biografia di Javicia Leslie

Javicia Leslie è nata il 30 maggio 1987 (ha quindi 33 anni) ad Augusta in Germania, in una rigida famiglia militare. Successivamente la sua famiglia si trasferì nel Maryland, ad Upper Marlboro deve si può dire che Javicia ha passato la sua infanzia e adolescenza.

Dedita agli studi, la gioviane Javicia ha frequentato la Hampton University, ma il suo unico pensiero era Hollywood, dove si è infatti trasferita subito dopo la laurea, per tentare la carriera di attrice.

Una carriera ancora agli inizi

Per il momento Javicia Leslie non vanta un Curriculum particolarmente lungo, essendo ancora agli inizi della sua carriera. Il ruolo di Batwoman, però, è un passo importante, che la catapulta nell’universo DC e che di sicuro le aprirà tante nuove strade.

Precedentemente è apparsa nella serie tv BET The Family Business, in God Friended Me, ed è stata protagonista di Always a Bridesmaid, una commedia romantica diretta da Trey Haley.

Quello di Batwoman, sarà sicuramente il ruolo che la porterà alla ribalta in senso internazionale, premiando la sua straordinaria bellezza e bravura.

Vita privata e curiosità su Javicia

A parte essere la prima Batwoman di colore, di Javicia sappiamo anche che è bisessuale e che continuerà a sostenere la comunità Lgbtq+ in una produzione che da sempre ne è stata sostenitrice.

Il suo sport preferito è il Muay Thai, anche conosciuto come boxe thailandese, un’arte marziale da combattimento che combina una casta gamma di combinazioni, come calci, pugni, gomitate e ginocchiate. Attenzione a non farla arrabbiare!

Un’ultima curiosità su di lei, è che segue un regime alimentare vegano, ossia non mangia né carne né alcun alimento di origine animale, come ad esempio latte e uova.

Cosa ne pensi di Javicia Leslie? Lascia un commento per dire la tua!