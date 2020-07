La nuova hit di Luca Carboni dal titolo La Canzone dell’Estate arriva in radio da oggi 10 luglio 2020, una canzone che con il ritmo ci trasporta direttamente in spiaggia, ma che nel testo scende molto più nel profondo, nell’attualità del nostro paese e del mondo.

Non solo la leggerezza e la voglia di godersi l’estate, ma anche riflessioni sul nostro passato e quindi sul nostro futuro ne La Canzone dell’Estate, frutto di un periodo che ci ha molto provato, quello del lockdown dovuto alla pandemia del Covid-19.

Il significato del testo de La Canzone dell’Estate

Il testo della canzone parte con una prima parte dedicata ai ricordi di infanzia di Luca Carboni è quindi carica di malinconia, per poi esplodere nel ritornello, che ci trascina nell’attualità, parlando sì di spiagge, ma anche di inquinamento e di guerra o meglio “di un mondo senza pace”.

Si continua, con l’andare avanti del testo, con altri riferimenti storici legati a periodi particolarmente difficili della nostra storia, come gli “anni di piombo”, per poi tornare sul finale ad una rappresentazione più leggera di speranza, di voglia di divertirsi e di godersi la vita e l’estate.

Ecco le parole usate dallo stesso Luca Carboni per descrivere La Canzone dell’Estate:

Durante la quarantena, pensando all’estate, è nato questo pezzo in cui si fondono momenti ‘caldi’ del passato e momenti del presente. Una canzone in fondo amara ma, nonostante l’inquietudine, l’estate, oltre al sudore, non può non spremerti anche gocce di amore e di speranza Luca Carboni

Una canzone che spalanca le porte alla bella stagione, ma che allo stesso tempo ci permette di restare con i piedi per terra, ancorati ai nostri tempi difficili. E non è forse questo il modo migliore per godere dei bei momenti della vita, nonostante tutto?

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento dopo aver letto il testo integrale della canzone qui sotto.

Il testo de La Canzone dell’Estate di Luca Carboni

Da bambini in cortile

inseguivo l’estate

poi morivo di sete

all’ombra delle case

e la palla incastrata

tra la Skoda e la Ford

i russi e gli americani

o forse i cowboy e gli indiani

e la sera nel letto

sudavo sogni leggeri

una vita fantastica

la mia pistola di plastica

e mica lo sapevo

che ti avrei incontrato

ho preso la mira poi sparato



La canzone dell’estate

che mi dice che non ti piace

le nostre risate

la canzone dell’estate

in un mondo senza pace

le spiagge illuminate

tu ti tuffi dentro di me tu ti tuffi dentro di me



E intanto fuori qualcuno voleva cambiare il mondo

tirava la bomba sui nostri anni di piombo

intanto fuori qualcuno che sei proprio te

chi tra gioia e dolore

perchè fuori c’è l’odio e l’amore

ora brindiamo al tramonto

di un altro giorno che muore

ma questa sera fantastica

con i bicchieri di plastica

e mica lo sapevo

che ti avrei baciato

ho preso la mia e poi ho amato

La canzone dell’estate

che mi dice che non ti piace

le labbra salate

la canzone dell’estate

in un mondo senza pace

le vite bruciate

tu ti tuffi dentro di me

tu ti tuffi dentro di me

tu ti tuffi dentro di me

Ma che voglia che ho ma che voglia che hai

ma che voglia di uscire

ma che estate è

ma che voglia ho

a me mi fa impazzire

Ma che voglia che ho ma che voglia che hai

ma che voglia di uscire

ma che bella è

ma che male che fa

La canzone dell’estate

che mi dice che non ti piace

le rime baciate

la canzone dell’estate

in un mondo senza pace

le spiagge private

tu ti tuffi dentro di me

tu ti tuffi dentro di me

mi tuffo dentro di te