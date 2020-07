Il nuovo singolo di Mahmood “Dorado” vede la partecipazione di Sfera Ebbasta e del colombiano Feid.

Continua a stupire il pubblico Mahmood e questa volta lo fa con il nuovo singolo “Dorado” insieme a Sfera Ebbasta -con il quale aveva già avuto modo di collaborare nel brano di successo di Charlie Charles “Calipso”- e al colombiano Feid che va ad aggiungere una giusta dose di latino. Il risultato sarà un mix perfetto di sonorità differenti ma che si incastrano tra loro alla perfezione. La produzione è ancora una volta affidata a Dardust, che si presenta al pubblico con il nuovo pseudonimo di DRD.

Mahmood non ha mai paura di sperimentare, riuscendo a donare al pubblico pezzi differenti ma che paradossalmente mantengono un denominatore comune. Le sue ultime uscite ne sono una prova. Quando ascolti un brano di Mahmood lo riconosci subito, eppure l’artista riesce a non risultare ripetitivo. Questa volta lo fa con la collaborazione di Sfera Ebbasta e del rapper Feid, al quale è stato affidato un verso in spagnolo.

“Dorado”, che va a omaggiare il coniglio Bugs Bunny -che quest’anno celebra i suoi 80 anni- protagonista della copertina, torna a toccare un tema molto sentito dall’artista: quello delle sue origini, mai nascoste al pubblico. Come in “Moonlight Popolare” il testo si rifà a quelle circostanze spesso sfavorevoli ma che non hanno mai permesso al cantante di smettere di credere nei propri sogni.

I singoli pubblicati finora andranno a comporre un progetto discografico più ampio, che ha la responsabilità di seguire il successo dell’album di debutto “Gioventù Bruciata”. Eppure la crescita musicale e le sperimentazioni alla quale abbiamo già avuto modo di assistere negli ultimi mesi portano a pensare che il secondo disco andrà a consacrare il posto che Mahmood si sta conquistando nel panorama del pop italiano e non solo.

Voi cosa ne pensate a riguardo? E soprattutto, vi piace il nuovo singolo? Fatecelo sapere nei commenti!

Testo di Dorado di Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid

[Intro]

Dorado, dorado

Dorado, dorado, dorado

[Verso 1: Mahmood]

Nelle tasche avevo nada

Ero cool, non ero Prada

Camminando per la strada stringevo un rosario

Viaggiando lontano da qui

Fuori bevo su una scala

Dentro casa canto Lana

Nefertiti è la collana

Che porto da quando sognavo una vita così

[Pre-Ritornello]

Sueño un Ferrari dorado

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Apriétalo, préndelo

Se ‘sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Ritornello]

Dorado

Sotto la sabbia, Dorado

Di Casablanca, Dorado

Gli occhi di mamma, Dorado

Dorado

[Verso 2: Sfera Ebbasta]

Rolex dorado, chica, te quiero

Niño del barrio, hasta luego

Siamo pieni d’oro, tasche piene di euro

Questi pieni d’odio non mi spengono il fuego

Oh no no, dicono il dinero non è todo

Mi piace lei perché ha il culo sodo

La potrei portare ad El Dorado

Andare dritti al sodo, ok

[Pre-Ritornello]

Sueño un Ferrari dorado

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Apriétalo, préndelo

Se ‘sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Ritornello]

Dorado

Sotto la sabbia, Dorado

Di Casablanca, Dorado

Gli occhi di mamma, Dorado

Dorado, dorado, dorado

Sotto la sabbia, Dorado

Di Casablanca, Dorado

Gli occhi di mamma, Dorado

[Verso 3: Feid]

Suena, wo

Empezamo’ desde bajo y estamo’ aquí

Siempre luzco fresh sin ponerme jeans

Coroné como a la Cucha le prometí

Dieron espacio y al ángulo lo metí

Me conecto y voy por Italia

Siento que París y no fue Natalia

Las babies se pegan sin usar la labia

Aparecen los chavo’ como haciendo magia

[Bridge: Feid]

Rezo pa’ que al enemigo no le vaya mal

Rojo es el Ferrari que me vo’a comprar

Sizas

[Ritornello]

Dorado

Sotto la sabbia, Dorado, lo quiero, lo quiero

Di Casablanca, Dorado

Gli occhi di mamma, Dorado

Hasta lue, hasta lue

Dorado

Sotto la sabbia, Dorado

Qué chimba, dorado, Dorado, chica, te quiero

Gli occhi di mamma, Dorado

Dorado, dorado, dorado