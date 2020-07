I Rolling Stones pubblicano l’inedito “Criss Cross”, il nuovo brano lanciato sulle piattaforme streaming dalla band inglese dopo il singolo di successo “Living In A Ghost Town”.

Originariamente il brano era intitolato “Criss Cross Man (Save Me)”, ma gli Stones hanno deciso di rieditare il brano che sarà presente nell’edizione deluxe e rimasterizzata di “Goats Head Soup”, con uscita prevista il 4 settembre 2020. Il pacchetto sarà composto da tre CD: uno composto da le dieci tracce in nuova versione, un altro da 12 canzoni, tra inediti e strumentali, e un terzo CD con quindici live track registrate all’Arena Forest National di Bruxelles il 17 ottobre 1973.

“Criss Cross” è stato scritto da Keith Richards, Mick Jagger e Mick Taylor, mentre Jimmy Miller ha curato la produzione. Nel videoclip del brano diretto da Diana Kunst, la protagonista è una ragazza che vediamo in posizioni molto seducenti le quali sintetizzano il racconto della canzone.

In realtà “Criss Cross” non è un vero e proprio inedito. Infatti, il brano risale agli anni Settanta, in particolare è un’outtake di Goats Head Soup, progetto della band del 1973. Nella versione del disco che uscirà a settembre oltre alle canzoni già presenti nell’album del ’73, saranno aggiunte rarità e tracce mai pubblicate prima. A quanto pare l’edizione deluxe conterrà tre inediti della band: “Criss Cross”, “Scarlet” e “All The Rage“. Uno di questi brani, “Scarlet”, è una canzone registrata con il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, nel lontano ottobre del 1974.

La canzone inedita è in pieno stile anni Settanta, molto sfacciato e anticonformista. Parla di un amore sfrenato per una donna molto bella e provocatrice, che rende difficile la vita al protagonista, il quale prova a starle dietro in ogni modo. Una vera e propria “croce” per quest’uomo che si innamora perdutamente di questa donna, e vive la sua condizione in un status psicologico bramante di desiderio sessuale.

Il lavoro discografico in questione venne registrato in Giamaica e contiene l’iconica hit “Angie”. Sebbene sia sempre stato considerato un disco di second’ordine rispetto a opere del calibro di “Let it Bleed” o “Sticky Fingers”, è stato in realtà fortemente lodato dallo stesso Mick Jagger: “Ci ho davvero messo tutto quello che avevo dentro” commentò il cantante, come riportato anche dal Guardian.

I Rolling Stones non sono mai in pausa: in questi giorni stanno lavorando anche ad un disco di inediti, che interromperebbe il loro silenzio discografico dall’album “A Bigger Bang” del 2005. Il videoclip del nuovo brano “Criss Cross” è stato girato durante il periodo di lockdown, imposto assieme ad altre misure restrittive a causa della pandemia da Covid-19. Che dire, la band più longeva al mondo non vuole decisamente appendere le chitarre al muro!

Testo di Criss Cross

(Verse 1) Baby Ooh! Baby Save me Save me Yeah, here come a woman Givin’ me a criss cross mind Save me Save me, Ooh! (Chorus) Yeah, here come a woman Giving me a criss cross mind I got a lotta knots in my hair Oh! I can’t seem to straighten out I think I need a blood transfusion Yeah, here come a lady Giving’me a criss cross mind (Verse 2) Darling Darling Ooh! Save Me Touch me Kiss me Lip to lip Fingertip Cheek to cheek Skin to skin Skin to skin Tongue to tongue Touch me, baby Touch me baby Yeah, yeah (Chorus) Yeah, here come a lady Giving’ me a criss cross mind Mama walkin’ around in the rain She want you every night An’ think I need a blood transfusion Yeah, here come a woman Givin’ me a criss cross mind (Verse 3) Darling Save Me Darling Save Me Baby Baby Save me Save me Save me Save me Save me Save me Save me Baby Baby Save me

Traduzione di Criss Cross