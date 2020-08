In questo ottavo weekend dalla riapertura dei cinema, in vetta al Box Office Italia ritroviamo un film che è stato molto amato sin dalla sua uscita, JoJo Rabbit. Non è certo facile riportare le persone al cinema con il pericolo Covid19, tanto meno se il mese è quello di agosto, mese in cui c’è un calo già in normalità.

Il film di Taika Waititi arriva comunque a registrare 16.435 euro di incassi solo in questo passato weekend, per un totale di 4.037.137. Ma vediamo più nel dettaglio anche gli altri film che si sono posizionati nella top ten.

Box Office Italia dal 10 agosto

Subito dopo JoJo Rabbit, al secondo posto del Box Office troviamo un altro film di vecchia data d’uscita, ossia Piccole Donne di Greta Gerwing, che in questo weekend è arrivato a incassare 15.760 euro. Al terzo posto invece troviamo un altro film molto amato da pubblico e critica, Parasite di Bong Joon-ho che ha registrato un guadagno di 12.569 euro in questo fine settimana.

Al quarto e quinto posto della classifica del Box Office troviamo invece Gli Anni più Belli di Gabriele Muccino, e a seguire Cena con Delitto di Rian Johnson. Il film di Muccino, al primo posto nella classifica della scorsa settimana, ha incassato in questo weekend 11.299 euro, seguito da Cena con Delitto a 9.294 euro.

Al sesto posto del Box Office si posiziona invece una nuova uscita, Il Grande Passo di Antonio Padovan, che arriva ad incassare 6.881 euro. Al settimo posto troviamo ancora Favolacce dei fratelli D’Innocenzo con un incasso di 6.277 euro e a seguire con 5.575 euro di entrate La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek che si posiziona quindi all’ottavo posto.

Al nono e decimo posto della classifica infine troviamo I Miserabili di Ladj Ly con 5.483 euro di incassi e Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvadores con 4.780 euro.

Se anche tu sei stato al cinema in questo passato weekend, lascia un commento per farci sapere quale film hai visto.