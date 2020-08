È stato proprio Jared Leto a dare la notizia: sarà lui a interpretare Andy Warhol nel film biografico dedicato all’artista

Se ne parlava da tempo ma ora sembra ufficiale: verrà realizzato un film biografico sulla vita di Andy Warhol. Sarà ispirato alla biografica pubblicata nel 1989 “The Life and Death of Andy Warhol”, scritta da Victor Bockris, uno degli scrittori preferiti dall’artista considerato la figura di riferimento della pop art. I diritti per l’utilizzo di questa fonte sono stati comprati nel 2017 da Jared Leto, dallo sceneggiatore Terence Winter -che lavorò con Martin Scorsese in “The Wolf of Wall Street”- e dal produttore Michael De Luca, già conosciuto per il suo lavoro in “The Social Network”.

A interpretare Warhol sarà proprio Jared Leto. Il cantante e attore ha annunciato la notizia tramite il suo profilo Instagram in occasione del compleanno dell’artista.

“Sì, è tutto vero. Interpreterò Andy Warhol in un film di prossima uscita. E sono così grato ed eccitato per l’opportunità”

https://www.instagram.com/p/CDmOdQgHVUJ/

Il leader dei Thirty Seconds to Mars continua a dedicarsi alla recitazione, passione che l’ha portato a vincere nel 2012 il Premio Oscar come miglior attore non protagonista nel film “Dallas Buyers Club”. Successivamente ha vestito i panni del Joker in “Suicide Squad” e fatto parte del cast di “Blade Runner 2049”. L’anno prossimo sono già programmate due uscite cinematografiche che lo vedranno tornare sullo schermo: quella di “The Little Things” e “Morbius” in cui interpreterà l’antagonista di Spider-Man.

Al momento non esiste una data di riferimento per l’inizio delle riprese o l’uscita del film biografico di Warhol, ma nonostante questo sembra che la notizia non subirà modifiche. Il progetto avrà luogo.

Tutto fermo invece sul fronte musicale. L’ultimo album pubblicato dai Thirty Seconds to Mars, “America”, risale al 2018. Anno in cui il chitarrista Tomo Milicev ha lasciato ufficialmente la band. Al momento gli unici componenti rimangono Jared Leto e suo fratello, il batterista Shannon Leto.