La serie televisiva The Umbrella Academy che aveva conquistato numerosi fan su Netflix è pronta per una nuova stagione ricca di sorprese. Ispirata ai fumetti scritti da Gerard Way e Gabriel Bà, la serie segue le vicende di un gruppo di giovani dotati di superpoteri fin dalla nascita, adottati da un milionario visionario.

Le note dark, abbinate a una tematica popolare come i supereroi hanno consentito allo show di ottenere un vasto numero di fan, che non vede l’ora di seguire le nuove avventure di The Umbrella Academy 2.

Per capire in cosa consisterà la nuova stagione è necessario fare un breve riepilogo dei primi episodi. Per questo motivo, per tutti coloro che non hanno ancora visto le prime puntate è consigliabile saltare il paragrafo successivo e dedicarsi ad altre attività come leggere un altro articolo sul sito, dare un’occhiata a delle guide del casino online o magari iniziare a guardare gli episodi proprio ora.

Come è finita la prima stagione di The Umbrella Academy?

Vanya viene rinchiusa dai Luther, Diego, Klaus e Numero 5 nella cella della casa perché impauriti dai suoi poteri. Questo causa una tremenda disperazione in Vanya che la porta a sprigionare tutta la sua potenza per liberarsi e uscire. Numero 5 capisce che Vanya causerà l’apocalisse, per questo chiede ai fratelli di aiutarlo a trovarla.

I fratelli trovano Vanya in un teatro mentre suona e distrugge l’ambiente circostante con i suoi poteri. Cercano di bloccarla, ma è troppo potente, tanto che un raggio di energia finisce sulla Luna che si disintegra e colpisce la terra, causando l’apocalisse. Numero 5, con un ultimo sforzo teletrasporta tutti indietro nel tempo, compresa Vanya per impedire la fine del mondo.

Che cosa succederà in The Umbrella Academy 2?

A seguito del viaggio nel tempo al termine della prima stagione, i fratelli si ritroveranno nel 1960, nella città di Dallas. Nonostante ciò, non tutti arriveranno nello stesso momento. Alcuni torneranno nel passato leggermente prima e inizieranno una nuova vita, sconvolta poi dall’arrivo degli altri.

In termini di obiettivo, la storia girerà sempre sullo stesso scopo principale di salvare il mondo. Nonostante ciò, in questo caso i fratelli avranno più tempo e consapevolezza, quindi è prevedibile una crescita comportamentale di vari personaggi. Parlando di personaggi, gli unici che sono “deceduti” nella prima stagione sono: Harold, Handler, Pogo, Grace e Cha-Cha. Tutti gli altri dovrebbero essere presenti sia in versione adulta che da bambini. Alcuni flashback dovrebbero anche consentire delle sporadiche apparizioni del milionario.

Il regista ha anche confermato che la nuova stagione sarà ricca di ambientazioni, fatto reso possibile da un budget di produzione più elevato; si vocifera Malta, ma per tutti gli appassionati della serie sembra sia una delle tante fake news che girano ultimamente. Le puntate dovrebbero seguire i fumetti, anche se, come nella prima stagione, è probabile che alcuni aspetti vengano tralasciati per favorire una narrazione più scorrevole.

The Umbrella Academy 2 si prospetta essere una serie indispensabile per i fan, ma abbastanza interessante anche per coloro che hanno appena scoperto questo franchise. Inoltre, i fan più sfegatati potrebbero essere lieti di sapere che è presente un accordo anche per una terza stagione.