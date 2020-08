The Weeknd è stato protagonista di un concerto su Tik Tok. È solo l’ennesimo artista a sperimentare con la realtà virtuale

Lo aveva fatto il rapper Travis Scott lo scorso Aprile, regalando al pubblico un concerto virtuale all’interno del noto videogioco “Fortnite” facendo esibire il suo avatar. Un’opzione pensata in sostituzione dei concerti già allora cancellati a causa del Coronavirus. Più di 12 milioni di spettatori si erano connessi all’evento, dando così la possibilità a un pubblico nettamente più vasto di assistere, seppur dalla propria abitazione, a un suo concerto.

La stessa cosa è stata pensata da The Weeknd, anche se con qualche differenza. Inanzittutto il concerto si è tenuto su Tik Tok, la piattaforma del momento, rappresentando il primo evento ospitato su di essa. “The Weeknd Experience”, così è stato denominato l’evento, è durato solo una ventina di minuti.

Il cantante -o meglio il suo avatar- si è esibito con i suoi brani del momento, tratti dall’ultimo album “After Hours”. Non sono mancati i singoli “Blinding Lights” e “In Your Eyes”. Per quest’ultimo è apparsa anche un star d’eccezione: Doja Cat. La giovane ha partecipato al remix ufficiale del brano, presentato live dai due avatar. Per tutti coloro che si fossero persi l’evento è possibile rivederlo integralmente su Youtube.

The Weeknd Experience – Il concerto virtuale

Se questo tipo di evento avrà ricevuto il responso desiderato potrebbero arrivarne altri di appuntamenti simili, sempre in collaborazione con Tik Tok. Nel frattempo The Weeknd ha pubblicato lo scorso venerdì la sua ultima collaborazione “Smile”, realizzata insieme al rapper scomparso Juice WRLD.