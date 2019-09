Venerdì 13 Settembre uscirà il suo quinto album, Charli, di cui abbiamo avuto modo di ascoltare già numerose tracce.

Charli XCX ha infatti rilasciato nel corso delle scorse settimane alcune collaborazioni che faranno parte del nuovo disco, tra queste troviamo: “Blame It On Your Love” insieme alla cantante Lizzo, “Warm” con la band HAIM e “February 2017” featuring Clairo e Yaeji.

Oggi è stata rilasciata l’ultima traccia che anticipa l’uscita dell’album e consacra la seconda collaborazione insieme al cantante australiano Troye Sivan. Se lo scorso anno i due avevano deciso di riportarci indietro al “1999”, ora ci portano invece nel futuro con “2099”.

Una traccia quasi futuristica, che trasporta gli ascoltatori avanti di 80 anni. Nessuna indicazione sulle condizioni di vita ma apparentemente esisterà ancora NASCAR, una famosa compagnia americana che si occupa di gare di stock car.

“Mi fermo, tiro su, incasino

Veloci come un Nascar, non ci toccano mai

Ho delle visioni, dei livelli, non mi capiscono

Tranquillità, niente discussioni, silenzio per favore”

Il pubblico aveva avuto modo lo scorso Giugno di ascoltare “2099” grazie all’esibizione che Charli e Troye avevano regalato sul palco del Go West Festival.

E ora pare sia pronto per essere rilasciato anche il video musicale ed è proprio la cantante a farlo sapere tramite i profili social.

“Il video di 2099 arriva presto. State pronti a fare vroom insieme a me e a Troye”

Nel frattempo possiamo ascoltare il brano in attesa dell’uscita dell’album di Charli XCX questo venerdì.

Che ne pensate di questo tuffo nel futuro?

Testo di 2099

[Chorus: Charli XCX & Troye Sivan]

I pull up, roll up, fuck up

Fast like a Nascar, never touch us

Got visions, levels, they don’t get me

Quiet, no discussions, please hush

I pull up, roll up, fuck up

Don’t make decisions for me, you don’t know nothin’

I’m Pluto, Neptune, pull up, roll up, future, future

I pull up, roll up, fuck up

Fast like a Nascar, never touch us

Got visions, levels, they don’t get me

Quiet, no discussions, please hush

I pull up, roll up, fuck up

Don’t make decisions for me

You don’t know nothin’

I’m Pluto, Neptune, pull up, roll up, future

[Verse: Charli XCX & & Troye Sivan]

Woo!

Killing, I’m so deadly, deadly

Ooh, I’m zooming like a jet ski, zoom zoom

Little dose of napalm, blow it up, yeah

Don’t care what she talk about, no

All she wanna do is my style, yeah

No one on my level, I play nice ‘cause I’m too clever

I won’t show it, never, never, but it’s crystal (Woo!)

I’m way up, way better, she might pop but it’s whatever

She might sell but what’s she selling? Does she last long?

I know they write about me (Yeah)

I know that they all see me (Yeah)

Too scared so they don’t play me

Some people try to save me

[Bridge: Charli XCX & Troye Sivan]

Ooh, but I’m feeling so good

Better than I ever could

Having people in my business

Got no cage

Prison, always got away

Wanna listen when I say

“Think I care about the fame?”

Na na na na

[Chorus: Charli XCX & Troye Sivan]

I pull up, roll up, fuck up

Fast like a Nascar, never touch us

Got visions, levels, they don’t get me

Quiet, no discussions, please hush

I pull up, roll up, fuck up

Don’t make decisions for me, you don’t know nothin’

I’m Pluto, Neptune, pull up, roll up, future, future

I pull up, roll up, fuck up

Fast like a Nascar, never touch us

Got visions, levels, they don’t get me

Quiet, no discussions, please hush

I pull up, roll up, fuck up

Don’t make decisions for me

You don’t know nothin’

I’m Pluto, Neptune, pull up, I roll up, future, future

Traduzione del testo di 2099

[Ritornello: Charli XCX & Troye Sivan]

Mi fermo, tiro su, incasino

Veloci come un Nascar, non ci toccano mai

Ho delle visioni, dei livelli, non mi capiscono

Tranquillità, niente discussioni, silenzio per favore

Mi fermo, tiro su, incasino

Non prendere le decisioni per me, tu non sai niente

Sono Plutone, Nettuno, mi fermo, tiro su, il futuro, il futuro

Mi fermo, tiro su, incasino

Veloci come un Nascar, non ci toccano mai

Ho delle visioni, dei livelli, non mi capiscono

Tranquillità, niente discussioni, silenzio per favore

Mi fermo, tiro su, incasino

Non prendere le decisioni per me,

Tu non sai niente

Sono Plutone, Nettuno, mi fermo, tiro su, il futuro, il futuro

[Verso: Charli XCX & Troye Sivan]

Woo!

Sto uccidendo, sono così mortale, mortale

Ooh, mi sto ingrandendo come una moto d’acqua, zoom zoom

Una piccola dose di napalm, falla esplodere, yeah

Non mi interessa di cosa parla, no

Tutto quello che vuole fare è imitare il mio stile, yeah

Nessuno è al mio livello, gioco pulito perchè sono troppo intelligente

Non lo mostrerò, mai, mai, ma è così cristallino (Woo!)

Sono in alto, sono migliore, lei può fare pop ma fa nulla

Può vendere ma cosa sta vendendo? Rimarrà a lungo?

Lo so che scrivono di me (Yeah)

Lo so che tutti mi vedono (Yeah)

Troppo spaventati ecco perchè non suonano la mia musica

Alcune persone provano a salvarmi

[Bridge: Charli XCX & Troye Sivan]

Ooh, ma mi sento così bene

Meglio che mai

Ho delle persone nei miei affari

Non ho nessuna gabbia

Prigione, ne esco sempre

Mi ascolti quando dico

“Pensi che mi interessi della fama?”

Na na na na

[Ritornello: Charli XCX & Troye Sivan]

Mi fermo, tiro su, incasino

Veloci come un Nascar, non ci toccano mai

Ho delle visioni, dei livelli, non mi capiscono

Tranquillità, niente discussioni, silenzio per favore

Mi fermo, tiro su, incasino

Non prendere le decisioni per me, tu non sai niente

Sono Plutone, Nettuno, mi fermo, tiro su, il futuro, il futuro

Mi fermo, tiro su, incasino

Veloci come un Nascar, non ci toccano mai

Ho delle visioni, dei livelli, non mi capiscono

Tranquillità, niente discussioni, silenzio per favore

Mi fermo, tiro su, incasino

Non prendere le decisioni per me,

Tu non sai niente

Sono Plutone, Nettuno, mi fermo, tiro su, il futuro, il futuro