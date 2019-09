Joker e The Batman, due film esterni alla classica linea della DC Extended Universe potrebbero essere collegati con un crossover. Ma da dove viene fuori una simile indiscrezione e quanto c’è di vero?

A scatenare la curiosità dei fan pare sia stato un commento di Robert Pattinson, protagonista della pellicola The Batman, riguardo al suo collega Joaquin Phoenix, protagonista di Joker.

Joker e The Batman: ci sarà realmente un crossover?

Dopo alcuni anni difficili, è sicuramente un buon momento per diventare fan della DC dopo i successi di Aquaman e Shazam durante l’ultimo anno.



Il film Joker sembra destinato a continuare quel successo, dopo aver ricevuto recensioni entusiastiche e un importante premio al Festival del cinema di Venezia, configurandolo come un candidato all’Oscar.



Gran parte di quel successo è stato dettato dall’allontanamento da un universo interconnesso della DC. Dato che avevamo già un Joker interpretato da Jared Leto, ci si aspettava che il Joker di Joaquin Phoenix facesse parte di un universo immaginario e separato.



Eppure probabilmente Joker in realtà ha qualche compagnia in quell’universo, nella forma di The Batman che verrà interpretato da Robert Pattinson.

L’idea che i due film possano essere collegati tramite un crossover viene fuori da una recente intervista di Pattinso per Variety, dove l’attore si apre ad un commento sul personaggio di Joker di Pohenix e poi chiede di cancellarlo per non generare spoiler.

Allo stesso modo Pattinson sottolinea di non aver ancora visto il film di Joker, perché quindi allude ad uno spoiler? Da qui l’ipotesi che tra i due film potesse esserci una connessione è cresciuta a dismisura.

Ovviamente sono soltanto supposizioni, con pochi punti di forza, visto che, anche a livello temporale le storie sono abbastanza lontane tra loro, ma non si può escludere un crossover che magari possa far incontrare questi due personaggi in un universo a loro comune. Staremo a vedere…

Il film Joker sarà nelle sale cinematografiche dal 3 ottobre, mentre per The Batman dovremo aspettare il 2021.