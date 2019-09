Quella del gioco d’azzardo può essere, al giorno d’oggi, considerata come una vera e propria industria di mercato in grado di generare profitti maggiori a tantissime altre realtà di mercato. Al di là delle motivazioni prettamente pratiche che portano il gambling ad essere ambito da tantissimi giocatori – il bisogno di accumulare denaro, i bonus e le concessioni monetarie che vengono offerte, puntate che possono sembrare molto vantaggiose -, molto del successo dei casinò è rappresentato da una vera e propria cultura del gioco d’azzardo dettata dalla realizzazione di film e serie tv sul tema. Ecco quali sono le serie tv sul gioco d’azzardo che hanno portato a conoscere meglio il mondo del gioco d’azzardo.

La cultura del gioco d’azzardo attraverso le serie tv

Quando si parla di gambling non si può fare a meno di sottolineare quella che viene conosciuta come cultura del gioco d’azzardo. Il mondo del gioco d’azzardo è tutt’altro che sconosciuto ai giocatori, in virtù di quanto venga – e sia stato – pubblicizzato nel corso degli anni.

I giocatori, quando si rapportano a siti casino, conoscono benissimo la realtà del gioco d’azzardo: giochi migliori, puntate da effettuare, modalità e dinamiche che portano a vincere, trucchi da utilizzare, espressioni facciali e tanto altro ancora. Si può parlare di un vero e proprio background culturale che viene offerto da film e serie tv sul gioco d’azzardo che hanno fatto la storia.

Questi film e serie tv, per quanto abbiano avuto successo, difficilmente possono essere osservati su colossi dello streaming come Netflix – che comunque offre una panoramica molto importante sul gioco d’azzardo attraverso un vero e proprio cult come 21 -. Ad ogni modo, se si ha la possibilità di osservare le migliori serie tv sul gioco d’azzardo attraverso altri siti di streaming o in qualsiasi altro modo, esse sono assolutamente consigliate, in quanto danno l’idea di ciò che si vive all’interno del mondo del gioco d’azzardo.

Bid Deal

La prima tra le serie televisive che vale la pena citare in merito al gioco d’azzardo è, senza dubbio, Bid Deal. Si tratta della serie televisiva più importante sul tema del gambling, trasmessa sulla BBC dal 1984 al 1986. Il creatore della serie tv, Geoffe McQueen, potrebbe non essere sconosciuto agli amanti della cinematografia, in virtù delle sue altre realizzazioni, tra cui Give Us a Break, Stay Lucky e The Bill.

La serie televisiva, il cui cast mostra nomi come Ray Brooks, Sharon Duce, Pamela Cundell, James Ottaway e Lisa Geoghan, è incentrato sulla vita di Robbie Box (interpretato da Ray Brooks), un giocatore d’azzardo londinese che basa la sua vita sul poker e, per questo, mette a repentaglio la sua vita sociale, tra cui la relazione con la sua compagna Jan Oliver e la sua figlia Debby. Per chi volesse vedere le tre stagioni da 10 episodi l’una, è presente un DVD rilasciato nel 2006.

Tilt

“Stai giocando a poker. Stanno giocando con te”: è su questo slogan che si basa Tilt, serie tv incentrata nel contesto immaginario del World Championship of Poker a Las Vegas. La serie televisiva, andata in onda per la prima volta il 13 gennaio 2015, non ha fatto della durata il suo punto di forza, essendo basata su una sola stagione comprensiva di 9 episodi.

La maggior parte della serie televisiva si svolge all’interno del Colorado Casinò, un luogo immaginario che secondo i creatori prende piede a Las Vegas: il titolo della serie incentrata sul gioco d’azzardo e sul poker è abbastanza emblematico; tilt, nel gergo del poker, è quello sforzo emotivo e caratteriale che porta il giocatore di poker a non pensare in modo lucido e a sbagliare giocata.

Las Vegas

Serie molto più recente e duratura rispetto alle prime due citate, si tratta di una delle punte di diamante se si parla di realizzazioni cinematografiche sul tema del gioco d’azzardo. I 106 episodi totali di Las Vegas, suddivisi in 6 stagioni totali, sono ambientati all’interno del Montecito Resort & Casinò di Las Vegas, vero e proprio luogo di avanguardia basato su sistemi di sicurezza avanzati, prodigio tecnologico e complessi computerizzati.

Lo sfondo di questa serie televisiva fa da cornice per singole storie, che si ambientano all’interno dello stesso luogo pur avendo dinamiche e strutture differenti: all’interno di Las Vegas si possono osservare truffe di ladruncoli, piccoli furti, furti di aragoste, richieste particolari da parte degli utenti e tanto altro ancora.

La serie tv spicca per alcune guest star di livello, come Elliott Gould, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Alec Baldwin, Hugh Hefner, Paris Hilton, Ernie Hudson, Dennis Hopper e George Hamilton.

Magic City

La quarta delle cinque serie televisive incentrate sul gioco d’azzardo è stata trasmessa anche in Italia, dal 2014 al 2015, dopo l’esordio che c’è stato due anni prima negli Stati Uniti. Benchè il contesto di Magic City non sia incentrato del tutto sul gioco d’azzardo, come le precedenti serie tv, non fa a meno di mostrarlo allo stesso modo, con finalità che sono – però – del tutto differenti.

La serie tv si concentra sulla figura di Ike Evans che, per riuscire a mantenere un albergo di grande successo, accetta di piegarsi ad un boss mafioso che garantisce il successo del suo stabilimento. La serie si ambienta in una turbolenta Miami del 1959.

Capital City

Capital City, serie piuttosto datata rispetto alle precedenti (due stagioni andate in onda in Gran Bretagna dal 1989 al 1990), non basa il suo campo di interesse sul gioco d’azzardo, ma lo tratta in maniera piuttosto lucida nel contesto generale di una serie tv, che tratta dell’alta finanza londinese. Operazioni in borsa, speculazioni, relazioni amorose e tanto altro ancora caratterizzano l’oggetto della serie tv da 24 episodi totali.