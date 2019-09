Disponibile da venerdì 6 settembre, ‘Wanted‘ è il nuovo singolo dei OneRepublic arrivati ormai al loro quinto album: si tratta di una vera e propria gemma e un regalo per i fan da parte di Ryan Tedder & Co.

La produzione è stata curata da Tedder, Brent Kutzle e Tyler Spry.

Il progetto del quinto album – ancora senza un titolo – era stato anticipato dal singolo “Connection”, la scorsa estate. Dopo di che i One Republic sono rimasti silenziosi per un po’, fatta eccezione per qualche collaborazione sporadica.

Quest’anno hanno però conquistato tutti con la loro bellissima “Rescue Me”.

Il Significato di “Wanted”, OneRepublic

Cover di “Wanted”, OneRepublic

In questo delicato singolo, la band parla dell’universale desiderio di sentirsi voluti, desiderati. Come tematica si avvicina molto a Connection, quindi i fan di quest’ultima canzone apprezzeranno sicuramente la nuova arrivata “Wanted”.

“I just want to be wanted, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Like to know I’m crossing someone’s mind,” canta Ryan durante il ritornello. “I just wanna be someone that somebody needs. I just want to be more than a drop in the sea.” Ed ecco qui la traduzione: “Voglio solo essere desiderato, mi farebbe piacere dell’amore, qualche volta. Voglio che qualcuno abbia bisogno di be. Come se qualcuno mi stesse pensando. Voglio solo essere qualcuno di cui qualcuno ha bisogno. Voglio essere di più di una semplice goccia nel mare”.

Il video – che potete vedere qui sopra – è stato diretto da Christian Lamb; possiamo vedere i nostri cantanti esibirsi mentre un gruppo di ballerine danza attorno a loro. Qui sotto trovate invece testo e traduzione del pezzo!

Vi piace questa nuova canzone dei One Republic? E’ destinata ad essere una hit? Fatemi sapere nei commenti!

Testo di “Wanted”, OneRepublic

She says that every time I close my eyes it feels like I could disappear

I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears

And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels

I’ve been holdin’ to the notion that I’ll find something real

And I just want to be wanted

I could use a little love sometimes

I just need to be needed

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

She said I’m gonna let you in on a little tiny secret

We all want to be wanted

I’ma let you in it really ain’t a secret

We all want to be wanted

(We all want to be)

I’m countin’ up my karma and I think it’s time I cash it in

Tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been

And I know I sound dramatic but that’s just how it feels

I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real

I just want to be wanted (oh)

I could use a little love sometimes

I just need to be needed (oh)

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

I said I’m gonna let you in on a little tiny secret

We all want to be wanted (yeah)

I’ma let you in it really ain’t a secret

We all want to be wanted

We just want to be wanted

Oh yeah, want to be wanted

Oh yeah, want to be wanted

I could use a little love sometimes

I just need to be needed

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

Traduzione di “Wanted”, OneRepublic

Lei ha detto “ogni volta che chiudo gli occhi

sento che potrei sparire

potrei inondare un oceano con

la cavalcata di tutte le mie lacrime

e so che suona drammatico, ma è solo

come mi sento”

ha detto “mi sto aggrappando all’idea

che troverò qualcosa di reale”

Si, voglio solo essere voluta

potrebbe servirmi un pà di amore qualche volta

ho solo bisogno che qualcuno abbia bisogno di me

come sapere che sto attraversando la mente di qualcuno

voglio solo essere qualcosa di cui qualcuno

ha bisogno

voglio solo essere più di una goccia nel mare

voglio solo essere

Ha detto “sto censendo il mio karma e

penso sia tempo di riscuotere (riscuotere)

Sono così stanca di vivere

all’ombra di una montagna

o di cosa poteva essere (poteva essere)

e so che suona drammatico ma è solo

come mi sento

sto cercando qualcuno che mi dica

che sono reale”

Si, voglio solo essere voluta

potrebbe servirmi un pà di amore qualche volta

ho solo bisogno che qualcuno abbia bisogno di me

come sapere che sto attraversando la mente di qualcuno

voglio solo essere qualcosa di cui qualcuno

ha bisogno

voglio solo essere più di una goccia nel mare

Voglio solo essere voluta

oh si

voglio solo essere voluta

ooh

Voglio solo essere voluta

mi servirebbe un pò di amore qualche volta

ho solo bisogno che qualcuno abbia bisogno di me

come sapere che sto attraversando la mente di qualcuno