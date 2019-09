Il nuovo singolo di Ultimo è Quando Fuori Piove, brano estratto dall’ultimo album dell’artista dal titolo Colpa delle Favole. Il singolo non ha ancora una data d’uscita, ma Ultimo ha già dichiarato di essere al lavoro sul video ufficiale della canzone.

La notizia dell’arrivo del singolo giunge dopo il grande successo che Ultimo sta riscontrando nei suoi live, con un tutto esaurito già registrato per la prossima tappa allo Stadio San Siro di Milano del 19 settembre.

Il successo negli stadi e la grande richiesta di biglietti porterà presto a nuove date del tour, per la gioia dei numerosi fan di Ultimo.

Quando Fuori Piove – significato della canzone

Il testo di Quando Fuori Piove di Ultimo è uno dei più nostalgici e profondi dell’intero album e il significato della canzone è molto bello.

In Quando Fuori Piove Ultimo si rivolge ad una persona che fa sicuramente parte di un passato, ma che è ancora presente nei pensieri dell’autore. In tutte le cose della vita, il ricordo dei bei momenti ci porta ad aprire gli occhi sulla realtà, a distinguere il mondo vero da quello delle favole, non senza una grandissima nostalgia.

Quando Fuori Piove – testo di Ultimo

Colpa delle favole

Mi hanno sempre illuso un po’

Quando fuori piove

Perché il mondo mi ha deluso un po’

Colpa della musica

Mi ha reso gli occhi amari un po’

Guardo fuori il sole

E mi chiudo in un respiro

Sai mi chiedo troppo spesso

Dove va a finire un fiore

Quando corri dentro a un prato

E non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

È un po’ che non ti sento, ormai

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore

Vorrei parlarti come prima

Con la stessa intensità

Ma quando vivi troppo insieme

Poi qualcosa se ne va

Io non mi sento mai all’altezza, di stare con te

È colpa della vita

Che mi ha steso in questo posto

Senza avermi chiesto prima

Almeno un tipico permesso

E non ci riesco mai

A far finta che poi vada bene

Tu dici: te ne pentirai

Sai mi chiedo troppo spesso

Dove va a finire un fiore

Quando corri dentro a un prato

E non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

È un po’ che non ti sento, ormai

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore

Vorrei parlarti come prima

Con la stessa intensità

Ma quando vivi troppo insieme

Poi qualcosa se ne va

Io non mi sento mai all’altezza, di stare con te

Di stare con te

Di stare con te