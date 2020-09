Praticamente sin dall’inizio della crisi causata dalla pandemia, moltissimi giornali di gossip statunitensi hanno spesso fatto il nome di Ben Affleck, per varie ragioni.



Diamo un’occhiata a tutte le occasioni in cui il 47enne Batman è stato oggetto delle attenzioni dei media negli ultimi mesi e scopriamo perché i giornalisti si sono interessati così tanto alla sua vita in questo periodo.

La sua relazione con Ana de Armas



Affleck ha reso pubblica la sua relazione con l’attrice e modella Ana de Armas, 32 anni, proprio all’inizio della pandemia di COVID-19. I due si erano incontrati nel 2019 sul set del film Deep Water e in seguito hanno trascorso insieme delle vacanze romantiche insieme in Costa Rica e a Cuba.



A tutti piace vedere una nuova coppia di celebrities ed è stato bello avere qualcosa con cui distrarsi dalle notizie relative alla pandemia. I due attori sono finiti sui tabloid anche per ragioni legate a vicende di attualità: alcune foto che li ritraevano a passeggio indossando le mascherine e gli elogi per essersi uniti alle proteste del movimento Black Lives Matter a Venice (California). Ma sono stati paparazzati anche in altri momenti, in situazioni più frivole, mentre indossavano pantaloni della tuta, mangiavano donuts o bevevano caffè da asporto.

Il cartonato di Ama

Questa riguarda più Ama che Ben, anche se l’attore potrebbe essere stato coinvolto in qualche modo nella realizzazione del piano… De Armas ha collocato un cartonato raffigurante sé stessa, a dimensioni naturali, nel giardino di casa, per prendersi gioco dei paparazzi che la seguivano durante il suo jogging mattutino. Senz’altro, la donna ha trovato un modo originale per divertirsi durante la quarantena!

Jennifer Garner e le difficoltà nella gestione dei figli durante il lockdown

La protagonista di 30 anni in 1 secondo ha avuto tre figli con Ben Affleck, nati dal loro precedente matrimonio, e negli scorsi mesi ha parlato delle difficoltà di prendersi cura di loro, da sola, durante il lockdown. Garner ha condiviso le proprie preoccupazioni per il futuro, temendo l’impatto a lungo termine che il lockdown avrà su Violet, Seraphina e Samuel (rispettivamente di 14, 11 e 8 anni).



La coppia osserva l’affidamento condiviso dei figli, anche se il tempo che Affleck può trascorrere con loro è molto limitato a causa della sua storia di alcolismo e dipendenza da gioco d’azzardo. Ciò significa che i bambini hanno trascorso più tempo in isolamento con Garner, che a sua volta ha trascorso molto tempo lontana dal suo compagno, John Miller.



Il nuovo cane

Ma Affleck ha avuto un nuovo “figlio” di cui occuparsi: un cane di razza avanese chiamato Salsa. La razza è quella nazionale di Cuba, Paese di origine di Armas, quindi ha un significato particolare per la coppia. Armas ha dato la notizia pubblicando su Instagram alcune foto che la ritraevano insieme al cucciolo.

Salsa si unisce a Hutch (un pastore tedesco) e Martha Stewart (una labrador) di Ben, mentre Armas aveva già un cane chiamato Elvis: la famiglia a quattro zampe si allarga!

Affleckmania



Insomma, a cosa è dovuta questa fissazione per Ben Affleck? Beh, sicuramente il nostro amico non è perfetto, ed è triste vedere la sua ex moglie Garner in difficoltà.



Tuttavia, sembra si sia comportato molto bene in questi strani mesi: è stato spesso fotografato con la mascherina e il suo coinvolgimento nelle proteste di Black Lives Matter è stato apprezzato da tutti. Adottare un cane, poi, gli conferisce altri punti extra.



Tutti sembrano aver apprezzato la possibilità di seguire vicende divertenti, che non fossero correlate al Covid: probabilmente, due attori che si mettono insieme e vivono una bella relazione, un cane che trova casa e gli scherzi esilaranti ai paparazzi erano proprio quello di cui tutti avevamo bisogno. È vero, Affleck ha intasato i giornali di gossip, ma non è stato affatto spiacevole.