La cantante Halsey pronta a debuttare come attrice: l’annuncio arriva accompagnato dai dettagli sulla serie tv che la vedrà tra i protagonisti

Halsey ha annunciato il suo debutto nel mondo della recitazione: la cantante prenderà parte a una nuova serie tv che avrà tra le protagoniste anche Sydney Sweeney, la giovane attrice già conosciuta al pubblico per i suoi ruoli in “The Handmaid’s Tale” ed “Euphoria“.

Le due hanno già collaborato in precedenza, l’attrice è infatti apparsa nel video del singolo di Halsey “Graveyard” e un forte legame di amicizia lega le due giovani. La cantante si è mostrata davvero felice di poter condividere questa sua prima esperienza sul set insieme a lei. “Sono la persona più fortunata del mondo, il mio debutto da attrice sarà insieme a una delle mie persone preferite“, ha scritto nel post di annuncio, postando anche una serie di scatti che le ritraggono insieme.

Halsey e Sydney Sweeney

La serie tv che le vedrà nel cast si intitola “The Player’s Table” ed è tratta dal libro “They Wish They Were Us“, di Jessica Goodman. Sydney interpreterà il ruolo di Jill Newman, che indaga per scoprire cosa è davvero accaduto alla sua migliore amica Shaila, che crede sia stata uccisa dal suo fidanzato. Halsey interpreterà la sorella di lui, Rachel Calloway, che ritiene il fratello innocente. Le due ragazze decideranno di intraprendere un viaggio per ricostruire i fatti accaduti la sera della morte di Shaila. Non è stata pero’ ancora ufficializzata la data in cui il pubblico potrà assistere al debutto di Halsey sullo schermo.

Nel frattempo la cantante ha da poco pubblicato un live album, “Badlands (Live From Webster Hall“, con il quale ha voluto portare indietro i fan di cinque anni, al suo disco di debutto. Ha fatto parte anche del progetto discografico del rapper Juice WRLD. I due artisti hanno realizzato insieme il brano “Life’s a Mess“, prima della scomparsa del rapper.

Come tanti altri artisti prima di lei anche Halsey ha quindi deciso di intraprendere parallelamente alla carriera musicale anche quella da attrice. Staremo a vedere se si tratterà di un progetto isolato o se questo rappresenterà per lei solo l’inizio.