Mashmello e Demi Lovato per la prima volta insieme nel singolo “OK Not To Be OK”

Dopo una lunga anticipazione il produttore e dj Mashmello e Demi Lovato hanno pubblicato la loro prima collaborazione intitolata “OK Not To Be OK“. Un brano che vuole lanciare un messaggio di speranza verso tutti coloro che si sentono sopraffatti dai propri pensieri negativi e dal loro malessere. La canzone è stata rilasciata oggi, 10 settembre, nella Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio.

La voce di Demi Lovato canta la necessità di accettare anche i momenti no ma di non perdere la fiducia nel futuro. Le cose miglioreranno, in un modo o nell’altro. A volte si ha solo bisogno di qualcuno che avvalori i sentimenti provati, qualsiasi essi siano.

“Quando sei sopraffatto dalle emozioni

E stai perdendo la concentrazione

E ti senti troppo esausto per pregare

Non perderti nel momento

O non arrenderti quando sei vicino

Tutto quello di cui hai bisogno è qualcuno che ti dica

Che è okay non sentirsi okay” Estratto dal testo

Demi Lovato e Mashmello

Il brano vuole trasmettere l’importanza del ricevere aiuto da qualcuno che possa anche solo tendere una mano. “Molte persone hanno paura di parlare delle loro emozioni negative perchè magari una persona potrebbe non capire davvero come ci sente, ma in realtà è importante farlo, è importante parlarne. E l’altra persona il più delle volte potrebbe aver affrontato qualcosa di simile, riuscendo perfettamente a comprendere“. Queste le parole di Mashmello che ha raccontato come “OK Not To Be OK” sia stata scritta dalla cantante. Lui ci ha messo del suo, rendendo il brano -specialmente nel ritornello- più dance.

Demi dal suo canto è sempre stata molto onesta sulla sua salute mentale e sui problemi affrontati in passato. In riferimento al singolo ha dichiarato: “Voglio che tuttti sappiano che ci sono passata anche io, e anche voi potete farcela. Può essere davvero dura a volte, ma quando vi sentite da soli dovete ricordare che in realtà ci sono tante persone che tengono a voi“.

Demi Lovato e Marshmello nel video di OK Not To Be OK

I due artisti hanno pubblicato anche il video ufficiale, che li vede avere un confronto con la versione di se stessi più giovane. Forse più impaurita e insicura. È a loro che si rivolgono. Mentre per il dj è stato semplice ricreare un piccolo Marshmello, grazie al casco indossato, per Demi le nuove tecnologie hanno permesso di ricreare una sua versione molto, molto accurata. Guardare per credere.

Dateci un’occhiata e fateci sapere nei commenti anche cosa ne pensate di questa collaborazione!

Traduzione del testo di OK Not To Be OK di Demi Lovato e Mashmello

[Verso 1]

Sentirsi come una goccia nell’oceano

Che nessuno nota

Forse è tutto nella tua testa

Sentirsi come intrappolato nella tua pelle

E ora il tuo corpo è ghiacciato

Si è rotto, non è rimasto più nulla

[Pre-Ritornello]

Quando sei sopraffatto dalle emozioni

E stai perdendo la concentrazione

E ti senti troppo esausto per pregare

Non perderti nel momento

O non arrenderti quando sei vicino

Tutto quello di cui hai bisogno è qualcuno che ti dica

[Ritornello]

È okay non sentirsi okay

È okay non sentirsi okay

Quando sei giù e ti senti in colpa

È okay non sentirsi okay

[Verso 2]

Sentirsi come se la tua vita fosse un illusione

E ultimamenti sei appartato

Mentre pensi che non avrai mai la tua occasione

Sentendo di non avere soluzioni

È solo perchè sei umano

Nessun controllo, non è tutto nelle tue mani

[Pre-Ritornello]

Quando sei sopraffatto dalle emozioni

E stai perdendo la concentrazione

E ti senti troppo esausto per pregare

Non perderti nel momento

O non arrenderti quando sei vicino

Tutto quello di cui hai bisogno è qualcuno che ti dica

[Ritornello]

È okay non sentirsi okay

È okay non sentirsi okay

Quando sei giù e ti senti in colpa

È okay non sentirsi okay

[Bridge]

Quando sei sopraffatto dalle emozioni

E stai perdendo la concentrazione

E ti senti troppo esausto per pregare

Non perderti nel momento

O non arrenderti quando sei vicino

Tutto quello di cui hai bisogno è qualcuno che ti dica

[Ritornello]

È okay non sentirsi okay

È okay non sentirsi okay

Quando sei giù e ti senti in colpa

È okay non sentirsi okay

È okay non sentirsi okay

Testo di OK Not To Be OK di Demi Lovato e Mashmello

[Verse 1]

Feeling like a drop in the ocean

That don’t nobody notice

Maybe it’s all just in your head

Feeling like you’re trapped in your own skin

And now your body’s frozen

Broken down, you’ve got nothing left

[Pre-Chorus]

When you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say

[Chorus]

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay

When you’re down and you feel ashamed

It’s okay not to be okay

[Verse 2]

Feeling like your life’s an illusion

And lately you’re secluded

Thinking you’ll never get your chancе

Feeling like you got no solution

It’s only ‘cause you’re human

No control, it’s out of your hands

[Pre-Chorus]

Whеn you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say

[Chorus]

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay

When you’re down and you feel ashamed

It’s okay not to be okay

[Bridge]

When you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say

[Chorus]

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay

When you’re down and you feel ashamed

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay