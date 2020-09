Nel nuovo film di Denis Villeneuve “Dune” tratto dal best seller di Frank Herbert, è contenuta una nuova versione del capolavoro dei Pink Floyd “Eclipse”, ri-arrangiato dal noto compositore di musica per film Hans Zimmer.

“Eclipse” è il pezzo di chiusura del celebre album del 1973 The Dark Side of the Moon composto magistralmente da Roger Waters, un invito a lasciare per così dire “le porte aperte” alla consapevolezza che “non c’è alcun lato oscuro della luna davvero. Di fatto è tutta oscura.”

La canzone rappresenta il momento “clou” di un album che esplora il tema della pazzia. Ogni canzone del disco costruisce un percorso di esplorazione sonora e concettuale sulla follia umana, culminando in un “canto del cigno” che rappresenta la totale perdita del senno.

La band britannica fu già scelta da Alejandro Jodorowsky negli anni Settanta per la colonna sonora del film “Dune” purtroppo mai realizzato. Questa vicenda è raccontata nel documentario Jodorowsky’s Dune del 2013.

Successivamente nel 1984 David Lynch, il noto registra noir, diresse la sua versione di “Dune”, ma la colonna sonora fu affidata a un’altra band, i Toto, con la co-produzione di Brain Eno. Qui un estratto dell’album:

Il teaser del nuovo film di Denis Villeneuve che sta spopolando sul web, permette di ascoltare le gesta compositive del celebre compositore tedesco Hans Zimmer, che ha scelto un classico della musica rock ri-arrangiato in funzione prettamente diegetica. Un elemento che valorizza certamente la pellicola del regista canadese, ed esalta la mente degli amanti della nota band progressive-rock inglese.

Testo di “Eclipse”

All that you touch

All that you see

All that you taste

All you feel

All that you love

All that you hate

All you distrust

All you save

All that you give

All that you deal

All that you buy

Beg, borrow or steal

All you create

All you destroy

All that you do

All that you say

All that you eat

And everyone you meet

All that you slight

And everyone you fight

All that is now

All that is gone

All that’s to come

And everything under the sun is in tune

But the sun is eclipsed by the moon

“There is no dark side of the moon really

Matter of fact it’s all dark”

Traduzione di “Eclipse”

Tutto ciò che tocchi

Tutto ciò che vedi

Tutto ciò che assaggi

Tutto quello che senti

Tutto ciò che ami

Tutto ciò che odi

Tutto ciò di cui non ti fidi

Tutto quello che salvi

Tutto ciò che dai

Tutto ciò che tratti

Tutto ciò che compri

Elemosini, chiedi in prestito o rubi

Tutto quello che crei

Tutto ciò che distruggi

Tutto ciò che fai

Tutto ciò che dici.

Tutto ciò che mangi

E chiunque incontri

Tutto ciò che tocchi

Tutto ciò che ignori

E chiunque combatti

Tutto ciò che è ora

Tutto ciò che è andato

Tutto quello che deve venire

E qualsiasi cosa sotto il sole è in sintonia

Ma il sole è eclissato dalla luna

“Non c’è alcun lato oscuro della luna davvero

Di fatto è tutta oscura”