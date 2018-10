Luca Guadagninoama le sue attrici, al punto di scegliersi almeno un paio di muse alle quali è fedele con ammirevole costanza.

È il caso naturalmente diTilda Swinton, grande amica oltre che interprete in quasi tutti i suoi film e, ora, si può iniziare a dire la stessa cosa diDakota Johnson, con cui ha lavorato inA Bigger Splash,Suspiriae, sembra probabile, anche nel sequel diChiamami col tuo nome.

La notizia, per ora potremmo definirla più che altro una possibilità, viene dal profilo che il prestigioso settimanaleThe New Yorkergli ha dedicato. L’autore dell’articolo è stato testimone di una conversazione fra il regista e il protagonista dell’amato film ambientato nella campagne lombarde,Arnie Hammer, nel corso della qualeGuadagninoha detto di volere laJohnsonper il ruolo della moglie di Hammer. Ha parlato anche di cinque figli, manifestando solo qualche dubbio sul titolo possibile.

Come sappiamoArnie Hammer,Oliver, eTimothée Chalamet,Elio, si sono detti più che favorevoli a tornare a indossare i panni della coppia di protagonisti di un’estate di passione inChiamami col tuo nome. La storia sarebbe ambientata anni dopo, tanto che recentemente Chalamet ha parlato di un salto temporale che lo avvicinasse ‘a uno stile di narrazione alla Boyhood’.

Guadagnino ha ammesso di essere già al lavoro duramente sul soggettodel sequel.