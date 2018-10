La 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma si avvicina a grandi passi, pronta a portare il grande cinema internazionale nella Capitale. Il festival quest’anno si svolgerà tra il 18 e il 28 ottobre 2018 come sempre nella bellissima location dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Anche quest’anno il direttore artistico del festival sarà Antonio Monda, che con grande passione ha portato avanti l’evento negli ultimi 3 anni.

Tantissimi i film in concorso, provenienti da diversi paesi del mondo, che vanno a formare una selezione ufficiale varia e trasversale.

Ma la vera caratteristica di questo Festival, da sempre definito popolare e fatto per gli spettatori, più che per i critici, sono gli Incontri Ravvicinati con personaggi del mondo del cinema e non solo. Tv, fotografia, letteratura, spettacolo… saranno numerosi gli incontri possibili quest’anno all’Auditorium.

Film in concorso – Selezione Ufficiale 2018

Ecco la lista di tutti i film in concorso nella selezione ufficiale 2018. Tra tutti vediamo spuntare anche titoli come Halloween di David Gordon Green, oppure Fahrenheit 11/9 di Michael Moore e così via. Non mancheranno registi come Eli Roth e Peter Jackson. Di seguito la lista completa dei film in concorso.

Per avere più dettagli, questo è il link del sito ufficiale della Festa del Cinema romacinemafest.it.

Bad Times at the El Royale (Drew Goddard) – film d’apertura

American Animals (Bart Layton)

Back Home (Magdalena Łazarkiewicz)

Bayoneta (Kyzza Terrazas)

Beautiful Boy (Felix Van Groeningen)

Before the Frost (Michael Noer)

Corleone, il potere e il sangue

Corleone, la caduta (Mosco Levi Boucoult)

Correndo Atrás (Jeferson De)

Daughters of the Sexual Revolution: the Untold Story of the Dallas Cowboy Cheerleaders (Dana Adam Shapiro)

Diario di tonnara (Giovanni Zoppeddu)

Ether (Krzysztof Zanussi)

Fahrenheit 11/9 (Michael Moore)

Funan (Denis Do)

The Girl in the Spider’s Web (Fede Álvarez)

Green Book (Peter Farrelly)

Halloween (David Gordon Green)

The Hate U Give (George Tillman Jr.)

Hermanos (Pablo Gonzaléz)

The House with a Clock in Its Walls (Eli Roth)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

An Impossibly Small Object (David Verbeek)

Jan Palach (Robert Sedláček)

Kursk (Thomas Vinterberg)

Light as Feathers (Rosanne Pel)

The Little Drummer Girl (Park Chan-wook)

Mia et le lion blanc (Gilles de Maistre)

Monsters and Men (Reinaldo Marcus Green)

My Dear Prime Minister (Rakeysh Omprakash Mehra)

La Negrada (Jorge Pérez Solano)

Las niñas bien (Alejandra Márquez Abella)

The Old Man & the Gun (David Lowery)

A Private War (Matthew Heineman)

Sangre blanca (Barbara Sarasola-Day)

Stan & Ollie (Jon S. Baird)

They Shall Not Grow Old (Peter Jackson)

Three Identical Strangers (Tim Wardle)

Titixe (Tania Hernández Velasco)

Il vizio della speranza (Edoardo De Angelis)

Watergate (Charles Ferguson)

Ospiti degli Incontri Ravvicinati

Come ogni anno, il vero cuore della Festa del Cinema si manifesterà negli Incontri Ravvicinati, veri propri momenti di vicinanza tra il pubblico e i professionisti del mondo delle arti e dello spettacolo che si racconteranno a tu per tu con i presenti.

Quest’anno tra gli ospiti compaiono i nomi di Martin Scorsese (che riceverà anche il Premio alla Carriera), Michael Moore, Jonathan Safran Foer, Isabelle Huppert (anche lei verrà onorata del Premio alla Carriera), Cate Blanchett, Pierre Bismuth, Thierry Frémaux, Giuseppe Tornatore, Arnaldo Catinari & Luciano Tovoli, Sigourney Weaver, Mario Martone, Esmeralda Calabria & Giogio Franchini e infine Shirin Neshat.

